‘Liverpool vindt torenhoge zomerse uitgave nu al weggegooid geld’

Vrijdag, 9 september 2022 om 19:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:45

Slechts drie maanden na de komst van Darwin Núñez naar Liverpool wordt er intern al aan hem getwijfeld, meldt El Pais. De Uruguayaan kan volgens de Spaanse krant nog niet overtuigen in de vijf wedstrijden die Núñez tot nu toe voor the Reds uitkwam. De spits wordt dan ook bestempeld als 'de grootste rekenfout van Jürgen Klopp'.

Volgens het dagblad zijn de hooggeplaatste functionarissen bij Liverpool het er al over eens dat de transfersom van Núñez weggegooid geld is geweest. Zij zouden hebben geconstateerd dat hij het gewenste niveau op zowel de trainingen als tijdens wedstrijden niet kan laten zien. El Pais stelt verder dat Liverpool beter voor andere spitsen had kunnen gaan, zoals Robert Lewandowski of Richarlison. Liverpool betaalde deze zomer 75 miljoen euro aan Núñez, een bedrag dat door variabelen op kan lopen tot honderd miljoen. Dat bedrag was een nieuw record voor Liverpool; nog nooit gaf de club zoveel geld uit aan één speler.

Tijdens het duel om de Community Shield aan het begin van het seizoen begon de Zuid-Amerikaan nog goed met een doelpunt tegen Manchester City. Sindsdien scoorde hij enkel nog tegen Fulham in de eerste wedstrijd van het seizoen in de Premier League. In de daaropvolgende wedstrijd tegen Crystal Palace liet de elfvoudig international zich meermaals uit de tent lokken door verdediger Joachim Andersen. Núñez kon zich uiteindelijk niet beheersen en deelde een kopstoot uit aan de Deen. Dat leverde hem naast een rode kaart ook drie wedstrijden schorsing op.

Hoewel Núñez in de stadsderby tegen Everton weer in de basis stond, moest hij tijdens het duel met Napoli op de bank beginnen. Pas na ruim een uur spelen stuurde Klopp Núñez het veld in. Volgens El Pais was de reserverol van de aanvaller geen toeval. "Dit is de meest sinistere manifestatie van de grootste crisis van Klopp bij Liverpool. Núñez is de meest zichtbare smet op de schitterende reeks van strategische beslissingen van de manager van Liverpool sinds oktober 2015."