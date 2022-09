Nagelsmann kan niet meer om Gravenberch heen: ‘Hij verdient het om te starten’

Vrijdag, 9 september 2022 om 18:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:07

Ryan Gravenberch klopt hard op de deur bij Bayern München. Trainer Julian Nagelsmann vertelt op de persconferentie daags voor het competitieduel met VfB Stuttgart dat de twintigjarige middenvelder 'het verdient om te starten', al kondigt hij daarop wel aan hem op de bank te zullen posteren. Dat heeft echter alles te maken met wedstrijdritme voor Leon Goretzka, die net terug is van een blessure. Nagelsmann belooft dan ook veel speeltijd voor Gravenberch de komende wedstrijden.

Gravenberch mocht eind augustus voor het eerst starten bij het DFB-Pokal-duel tegen Viktoria Köln (0-5 winst). In die wedstrijd maakte de tienvoudig Oranje-international direct zijn eerste doelpunt voor die Rekordmeister. Concurrent Goretzka maakte in hetzelfde duel zijn rentree na een knieblessure die hem anderhalve maand aan de kant hield. Na nog een invalbeurt tegen Internazionale afgelopen woensdag mag de Duits international zich nu opmaken voor zijn eerste basisplaats van dit seizoen. "Leon gaat beginnen", zei Nagelsmann vrijdag op de persconferentie.

De 35-jarige oefenmeester maakte kenbaar dat Goretzka een duo zou gaan vormen met Joshua Kimmich. Daardoor wordt ook Marcel Sabitzer, die de afgelopen wedstrijden een goede indruk maakte, naar de bank verwezen. De Oostenrijker krijgt lovende woorden van zijn trainer, en ook Gravenberch mag complimenten in ontvangst nemen. "Gravenberch start morgen niet, maar hij zal komende duels meer speeltijd gaan krijgen. Hij verdient het om te starten. We zullen gaan rouleren, ook om de scherpte hoog te houden", aldus Nagelsmann.

Daarmee lijkt er hoop in het verschiet voor Gravenberch, die sinds zijn transfer vijfmaal invaller was bij Bayern, naast zijn basisplaats tegen Viktoria Köln. Collega-international Matthijs de Ligt is vooralsnog verzekerd van meer speeltijd: de centrumverdediger begon in vier van zijn zeven duels aan de aftrap. Van 'het Ajax-trio' lijkt Noussair Mazraoui in het lastigste parket te zitten. Van de acht wedstrijden dat de rechtsback bij de selectie zat, werd hij slechts viermaal gebruikt door Nagelsmann.