‘Legend in the making’ moet op 31-jarige leeftijd stoppen door kapotte knieën

Vrijdag, 9 september 2022 om 18:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:29

Davide Santon heeft zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen. De 31-jarige verdediger zegt dat zijn lichaam het profvoetbal fysiek simpelweg niet meer kan bijbenen. Santon doet tegen Tuttomercatoweb zijn verhaal. "Mijn lichaam kan het gewoon niet meer aan. Mijn knieën zijn weg."

Santon zegt niet te hebben willen stoppen. "Het is niet dat ik geen aanbiedingen heb gekregen, maar mijn lichaam kan het niet meer aan na zoveel blessures. Ik word gedwongen dit te doen. Ik wilde het niet, maar ik moest. Ik heb eindeloos veel testen en consultaties gehad, maar er was niets meer aan te doen. Ik kan nog lopen, maar dat is niet genoeg om een professionele atleet te zijn. Als ik door had blijven gaan, liep ik het risico dat ik een prothese nodig zou hebben. Mijn linkerknie is gewoon weg. Mijn rechterknie, waar ik drie keer aan ben geopereerd, zwelt op zodra ik er spanning op zet."

Santon maakte in de zomer van 2009, een paar weken na zijn debuut, naam in Europa. In de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League speelde hij Cristiano Ronaldo van Manchester United volledig uit de wedstrijd. Santon kreeg de bijnaam the Kid en werd door media een grote toekomst voorspeld. Zo noemde Bleacher Report hem een legend in the making. Zo liep het echter niet. De achtvoudig Italiaans international won onder José Mourinho wel de Champions League, maar kampte gedurende zijn carrière met zestien blessures. Daardoor kon Santon zijn belofte dus niet waarmaken.

De Italiaanse rechtsback doorliep de jeugdopleiding van Internazionale, waarna hij in het seizoen 2008/09 debuteerde voor de hoofdmacht. In de zomer van 2011 volgde een huurperiode bij Cesena. Nadien verhuisde Santon naar Engeland, waar hij speelde voor Newcastle United. Na zijn terugkeer bij Internazionale in 2015 stapte hij in de zomer van 2018 over naar AS Roma, dat 9,5 miljoen euro overmaakte naar Milaan. Bij de Romeinen kwam Santon tot 53 wedstrijden, waarna hij sinds deze zomer clubloos was.