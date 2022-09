Van Nistelrooij reageert kribbig: ‘Jij denkt dat dat een makkie is voor PSV?’

Vrijdag, 9 september 2022 om 17:48 • Guy Habets • Laatste update: 18:07

Ruud van Nistelrooij heeft op de persconferentie ter voorbereiding op de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk van komend weekend een opmerkelijke aanvaring met een journalist gehad. Er werd aan de oefenmeester van PSV gevraagd of het prettig was dat de Eindhovenaren nu tegenover RKC zouden komen te staan en dat leverde onbegrip op bij Van Nistelrooij.

Op de beelden van de persconferentie is te zien dat Van Nistelrooij zijn wenkbrauwen optrekt als hem gevraagd wordt naar de wedstrijd tegen RKC en of het fijn is om de Waalwijkers te treffen in een voor PSV moeilijke fase. "Dit wordt ook gewoon een hele lastige en moeilijke wedstrijd", begint Van Nistelrooij, om vervolgens een wedervraag te stellen. "Welke spelers van RKC vind jij dan prettig om tegenover te komen staan? Welke goede spelers spelen daar dan, volgens jou?"

Als de journalist antwoord geeft en met Vurnon Anita en Florian Jozefzoon op de proppen komt, reageert Van Nistelrooij vinnig. "Ja, Jozefzoon ja, en wie noemde je daarvoor? Anita, ja! Dat zijn al twee spelers, maar ik kan nog wel vijf spelers opnoemen die goed en ervaren zijn en bij RKC spelen. Michiel Kramer, Iliass Bel Hassani en Pelle Clement. Dan zet jij RKC weg alsof dat een makkie wordt, maar dat is gewoon een ervaren een goede ploeg. Het is geen pretje om daar tegen te spelen. Daar moeten wij ons volledig en top op voorbereiden en dat doen we dus ook."

De reactie van de oefenmeester van PSV kan niet los gezien worden van de moeizame fase waar zijn ploeg op dit moment in zit. Eerder werd kwalificatie voor de Champions League misgelopen door een thuisnederlaag tegen Rangers, in competitieverband werd vorig weekend verloren bij FC Twente en afgelopen donderdag mochten de Eindhovenaren van geluk spreken dat het door FK Bodø/Glimt niet op een nederlaag werd getrakteerd. Het eindigde op 1-1 in het Philips Stadion.