Sterspeler Napoli weken aan de kant; inzetbaarheid tegen Ajax onzeker

Vrijdag, 9 september 2022 om 17:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:01

Victor Osimhen staat voorlopig aan de kant bij Napoli, zo meldt de club via de officiële kanalen. De Nigeriaan viel in de wedstrijd tegen Liverpool uit met een hamstringblessure, waardoor de spits minimaal drie weken moet revalideren. Zijn blessure kan een meevaller zijn voor Ajax, dat de Italianen op 4 oktober ontvangt in de eigen Johan Cruijff ArenA.

De blessure van Osimhen is een flinke tegenvaller voor Napoli, dat uitstekend aan het seizoen is begonnen. De ploeg van trainer Luciano Spalletti staat ongeslagen tweede in de Serie A, terwijl Liverpool omver werd geblazen in het Stadio Diego Armando Maradona: 4-1. Osimhen viel in die wedstrijd vijf minuten voor rust uit met een hamstringblessure, die hem nu voorlopig aan de kant houdt. De aanvaller is inmiddels onderzocht en heeft een tweedegraads spierscheuring als diagnose gekregen.

Osimhen kwam dit seizoen tot nu toe tot twee treffers en een assist in zes wedstrijden. Naast Khvicha Kvaratskhelia, Piotr Zielinski, Matteo Politano en ex-PSV'er Hirving Lozano is Osimhen een belangrijke pion in het aanvalsspel van de Napolitanen. Na afloop van de wedstrijd tegen Liverpool sprak Osimhen met journalist Oma Akatugba al over zijn blessure. "Ik denk niet dat het een zware blessure is, maar ik moet wachten totdat het medische team me heeft onderzocht en dan zullen we meer weten."

De 23-voudig international kwam tot nu toe tot 68 wedstrijden voor Napoli, waarin hij dertig keer scoorde en tien assists afleverde. Osimhen kwam in de zomer van 2020 voor 75 miljoen euro over van Lille OSC. Namens de Fransen speelde Osimhen al tegen Ajax in de Champions League. Beide wedstrijden werden toen gewonnen door de Amsterdammers (3-0, 0-2). Met name in de wedstrijd in Amsterdam had Osimhen het vizier niet op scherp staan. Napoli neemt het zaterdagmiddag in eigen huis op tegen Spezia; vermoedelijk neemt Giovanni Simeone dan de spitspositie in.