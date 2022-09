Unibet: een odd van 9.50 (!) voor de openingstreffer van Vaclav Cerny!

Zaterdag, 10 september 2022 om 16:45 • Rian Rosendaal

Na de verre reis in de Europa League richting Slowakije staat voor AZ in de Eredivisie een thuiswedstrijd voor de deur. Het eveneens sterk begonnen FC Twente komt zondag op bezoek in het AFAS Stadion. Beide ploegen willen winnen om zo in het spoor te blijven van Ajax en PSV. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de clash tussen AZ en Twente in Alkmaar.

Het avontuur in de Conference League kende een goede start voor AZ. Donderdagavond werd met 0-1 gewonnen van het Oekraïense Dnipro-1, dat vanwege de oorlog moest uitwijken richting Slowakije. Na ruim een uur spelen tekende Dani de Wit voor de enige treffer van zijn ploeg. Enkele dagen daarvoor had AZ weinig moeite met het povere FC Emmen: 0-3. Na 34 minuten was het duel dankzij drie Alkmaarse doelpunten al beslist. Een goed gevoel dus bij AZ in aanloop naar het bezoek van Twente.

Twente maakte vorige week tegen PSV (2-1 winst) met name in de eerste helft enorm veel indruk. De Eindhovenaren kwamen er bij vlagen niet aan te pas in de Grolsch Veste. Grote held aan de kant van de Tukkers was Vaclav Cerny. De uitblinkende Tsjechische vleugelaanvaller tekende na 24 minuten met een prachtige knal in de bovenhoek voor de tweede treffer. De opgeleefde en weer geheel fitte Cerny staat mede dankzij zijn dubbelslag tegen PSV op vier treffers in de Eredivisie.

Jens Odgaard kwam donderdagavond niet tot scoren voor AZ in de Conference League. Dat lukte de Deense aanvaller tegen Emmen wel, waarmee zijn aantal doelpunten in de Eredivisie (twee) werd verdubbeld. Odgaard maakte zijn eerste treffer in competitieverband twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen NEC (1-1). Bij Twente zullen de meeste ogen in aanvallend opzicht zijn gericht op Cerny. AZ begint zondag om 16.45 uur aan de clash der subtoppers tegen Twente.

