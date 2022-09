Griezmann-soap krijgt nieuwe wending: Barcelona dreigt met rechtszaak

Vrijdag, 9 september 2022 om 13:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:05

De soap rondom Antoine Griezmann krijgt mogelijk een nieuwe wending. De 31-jarige aanvaller wordt momenteel door Atlético Madrid van Barcelona gehuurd. De Madrilenen doen er echter alles aan om de koopoptie in het contract niet te hoeven lichten. Barcelona dreigt nu naar verluidt om een rechtszaak aan te spannen tegen Atlético.

Griezmann moet het dit seizoen vooralsnog doen met een reserverol. Tijdens de laatste vier LaLiga duels kwam hij telkens minder dan een half uur in actie. Volgens Spaanse media komt dit door de afspraak die Barcelona en Atlético Madrid hebben gemaakt toen de Fransman in de zomer van 2021 op huurbasis terugkeerde in het Wanda Metropolitano.

De Catalanen claimen dat Atlético de koopoptie van veertig miljoen euro verplicht moet lichten indien Griezmann meer dan de helft van de wedstrijden in het eerste seizoen van zijn uitleenbeurt zou spelen. De aanvaller kwam het afgelopen seizoen ongeveer tachtig procent van alle duels in actie. Volgens onder meer COPE en Radio Marca is Atlético er echter van overtuigd dat de verplichte koopoptie betrekking heeft op de helft van alle duels over de twee seizoenen die los Colchoneros hem huren.

Dit zou de reden zijn dat Diego Simeone Griezmann dit seizoen enkel nog na de zestigste minuut als invaller binnen de lijnen brengt. Beide clubs hebben dus een andere interpretatie van de voorwaarden. Verslaggever Sique Rodriquez van het doorgaans betrouwbare SER meldt dat dit ertoe heeft geleid dat Barcelona nu van plan is om een rechtszaak tegen Atlético Madrid aan te spannen.

Griezmann lijkt van het bestaan van de clausule af te weten en accepteert zijn huidige rol bij Atlético. “Het is wat het is”, zei hij na het gewonnen Champions League-duel met FC Porto (2-1). De aanvaller maakte dit seizoen tot nog toe drie doelpunten tijdens vijf invalbeurten. Tegen Porto werd hij matchwinner door Atlético na een krankzinnige slotfase in de 101ste minuut met een rake kopbal de winst te bezorgen.