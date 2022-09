Hoe twee Hollywood-acteurs een Welshe club nieuw leven inblazen

Vrijdag, 9 september 2022 om 12:30

Wrexham FC werd opgericht in 1884 tijdens de hoogtijdagen van de industriële revolutie in het Verenigd Koninkrijk. Het plaatsje Wrexham, gelegen in het noorden van Wales, is de afgelopen decennia in verval geraakt en nam tijdens de val de plaatselijke voetbalclub bijna mee ten onder. De club stond tien jaar geleden aan de rand van de afgrond, tot supporters in zeven uur tijd 120.000 pond ophaalden om de club in de National League te redden. In 2022 ziet de toekomst van de op twee na oudste club ter wereld er veel rooskleuriger uit. The Dragons werden twee jaar geleden gekocht door twee Hollywoodsterren en zij proberen de club terug te brengen naar een hoger niveau.

Door Bart D'Hanis

Ryan Reynolds en Rob McElhenney zijn beroemd geworden door hun hoofdrollen in respectievelijk de Deadpool-trilogie en tv-serie ‘It's always sunny in Philadelphia’. De twee boezemvrienden kennen elkaar via social media en kochten de club voordat ze elkaar ooit in het echt gezien hadden. Het idee om een voetbalclub te kopen kwam van Rob. Hij raakte tijdens de eerste lockdown in 2020 verslaafd aan voetbaldocumentaires als ‘Sunderland till I die’ en Tottenham Hotspurs ‘All or Nothing’. McElhenney vond dat deze documentaires echter te weinig ingingen op het hart van de sport: de fans. Zo kwam de regisseur op het idee een club te kopen en het verhaal van de supporters te vertellen.

De fans van Wrexham zijn sinds 2011 eigenaar van hun club. In 2020 werd middels een stemming bepaald dat de overname door de twee acteurs doorgang mocht vinden. Maar liefst 98,6% van de stemmers ging akkoord met de aankoop. De twee acteurs hebben ongeveer 2.4 miljoen pond voor de rechten van de club neergeteld. De keuze voor Wrexham wordt door Humphrey Ker, goede vriend van McElhenney, verklaard in een interview met FourFourtwo. “Ik stelde een reeks criteria op, waaronder faciliteiten, fanbase, geschiedenis en financiën. Wrexham scoorde het hoogst, met 38 van de 50 punten. Het scoremechanisme bevatte ook een kolom voor 'narratief'. Ze wilden een club kopen met een verhaal, die een overname goed kon gebruiken.” Een directe connectie met Wrexham was er dus niet echt. Reynolds verklaarde de keuze voor The Dragons aan de hand van een theorie bedacht door een jonge fan. “Deadpool is rood en Wrexham ook, dus was de keuze snel gemaakt.”

Vrouw Reynolds aanvankelijk niet zo blij

Reynolds en zijn vrouw Blake Lively zijn inmiddels de grootste voetbalfans van Amerika. Al was zij aanvankelijk niet zo enthousiast over de impulsaankoop van haar man, vertelt de Canadese acteur in een interview met Sky Sports. “Blake was niet blij dat ik een club had gekocht uit de vijfde Engelse league met iemand die ik nog nooit had ontmoet. Nu is ze enthousiaster dan ik. We kijken elke wedstrijd samen en ze is geobsedeerd met het idee van een eventuele promotie.” Reynolds zelf had voor de overname niks met voetbal. “Ik ben zo verliefd geworden op deze sport dat ik het begin te haten. Ik denk alleen nog maar aan voetbal en ik leef van zaterdag tot zaterdag, wanneer we de wedstrijden spelen. Ik heb een druk schema maar ik plan alles om de wedstrijden heen”, aldus Reynolds tegenover Sky Sports.

De twee kersverse eigenaren hebben in een brief aan de supporters hun doelen voor de komende periode kenbaar gemaakt. Zo willen ze de loyaliteit van de fans belonen met goede resultaten, de naamsbekendheid vergroten en Wrexhams voetbalerfenis koste wat het kost beschermen. Daarnaast moet promotie naar de vierde divisie gerealiseerd worden, het stadion worden uitgebreid en de opkomst worden vergroot.

De beloofde promotie werd het eerste seizoen na de overname bijna werkelijkheid. Wrexham eindigde als tweede in de competitie en kon zich opmaken voor de play-offs. In de halve finale werd met 5-4 van verloren van Grimsby Town door een doelpunt in de 119de minuut. Ondanks het feit dat de promotie naar League Two nog even op zich moet laten wachten, zijn andere doelstellingen wel behaald. Het stadion, dat voorheen geleased werd van de Universiteit van Wrexham, werd in 2021 definitief overgekocht. Met de aankoop van ‘Racecourse Ground’ verandert er in de praktijk niet zoveel, maar volgens McElhenney is de symbolische waarde van de aankoop van het stadion groot. Ook is het aantal toeschouwers het afgelopen jaar verdriedubbeld. Ondanks het feit dat de nieuwe eigenaren al twee miljoen pond in de club hebben geinvesteerd, blijft het daar niet bij. De komende jaren moet geld vrijgemaakt worden voor een nieuwe hoofdtribune en een splinternieuw trainingscomplex.

Hit op social media

Een andere behaalde doelstelling is het uitbreiden van de naamsbekendheid. Op social media is Wrexham enorm populair. Het TikTok-account van de club heeft meer dan 400.000 volgers. Ter vergelijking: Het account van Nottingham Forest, dat uitkomt in de Premier League, heeft er maar 300.000. Ook het Instagram account van de ploeg uit Wrexham heeft meer dan 160.000 volgers vanuit de hele wereld.

De documentaire ‘Welcome to Wrexham’, geregisseerd door McElhenney, is afgelopen week in première gegaan in het Verenigd Koninkrijk. Waar en wanneer de documentaire in Nederland te zien is, is nog niet bekend.