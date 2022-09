Familie zet crowdfunding op touw voor revalidatie Donny van Iperen

Vrijdag, 9 september 2022 om 12:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:19

De familie van Donny van Iperen is een crowdfunding begonnen om zijn revalidatietraject te kunnen bekostigen. De 27-jarige verdediger, die onder contract staat bij het Moldavische FC Zimbru, belandde begin augustus in het ziekenhuis en lag enkele dagen in coma nadat hij hard in botsing kwam met de doelman van tegenstander Dinamo-Auto.

Van Iperen vloog na een halve week met een speciaal ingericht vliegtuig samen met de artsen en zijn zus naar Rotterdam, waar hij in het Erasmus MC verder werd behandeld. De terugkeer van ex-speler van Telstar en Go Ahead Eagles liep uiteindelijk vertraging op nadat duidelijk werd dat hij als voetballer in het buitenland onverzekerd is voor zorgkosten in Nederland. Van Iperen staat sinds deze zomer onder contract bij FC Zimbru uit de Moldavische hoofdstad Chisinau en staat dan ook geregistreerd als inwoner van dat land.

De in Sint Pancras geboren Van Iperen werd geholpen door de De Gemeente Dijk en Waard, waar Sint Pancras onder valt. Na gesprekken met de familie en de Nederlandse spelersvakbond VVCS is het gelukt om Van Iperen als lokale inwoner te registreren. Zodoende komt hij in aanmerking voor een Nederlandse zorgverzekering.

Van Iperen staat nu een lang revalidatietraject te wachten. “De eerste weken leefden wij als familie tussen hoop en vrees; over het leven van Donny en hierna over de schade die er is aangericht in belangrijke delen van de hersenen”, zo schrijft zijn familie op de crowdfundingspagina. “Hierdoor worstelt Donny met bewustzijn. De afgelopen weken moeten wij genoegen nemen met een knipoog of een knijpbeweging. Tot recent. ‘Yes’, is het antwoord dat Donny geeft op een vraag van een van de verplegers.”

Zijn familie laat weten dat Van Iperen kampt met een bewustzijnsstoornis. “Dit heeft te maken met de schade in de thalamus, een belangrijke hersenkern en 'supercomputer' die belangrijke functies voor het lichaam, en de geest, aanstuurt. Hoewel de gesproken woorden een hele grote stap zijn, blijft Donny daarom worstelen. Echter zijn we hoopvol en weten we dat een volgende fase in het herstel zich gaat aandienen; een loodzware en lange revalidatie.”

Om het revalidatietraject te kunnen bekostigen, is zijn familie een crowdfundingsactie begonnen. Inmiddels is er ruim €6.500 euro opgehaald. Doneren aan de revalidatie van Donny van Iperen kan via www.gofundme.com/f/donny-van-iperen-strijder-staystrong.