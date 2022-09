UniBoost: PSV wint van RKC Waalwijk! 50x je inzet! Max inzet €1

Vrijdag, 9 september 2022 om 12:00 • Rian Rosendaal

PSV kan niet lang blijven hangen in de teleurstelling van het 1-1 gelijkspel tegen FK Bodø/Glimt in de groepsfase van de Europa League. Zondag staat de volgende wedstrijd namelijk alweer op het programma. Ruud van Nistelrooij en zijn manschappen ontvangen in het Philips Stadion provinciegenoot RKC Waalwijk, de nummer acht van de Eredivisie. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het Brabantse onderonsje in Eindhoven.

Wat voor PSV ook zal meespelen is de 2-1 nederlaag tegen FC Twente van een week geleden. Met name in de eerste helft in de Grolsch Veste maakten de Eindhovenaren een zeer povere indruk. De achterstand op koploper Ajax bedraagt inmiddels drie punten, waardoor PSV maar wat graag wil winnen van RKC. De thuisclub zegevierde afgelopen seizoen met 2-0 tegen de opponent van zondag, met treffers van Joey Veerman en Jordan Teze.

RKC kende een zeer goede generale voor het bezoek aan PSV. In eigen huis werd zondag in een spectaculair duel afgerekend met promovendus Excelsior: 5-2. In blessuretijd van de doelpuntrijke ontmoeting pikte Michiel Kramer ook zijn treffer mee. De boomlange aanvaller had dit seizoen nog niet eerder gescoord in de Eredivisie. Het is zeer aannemelijk dat de inmiddels 33-jarige Kramer ook tegen PSV de aanvalsleider is van RKC.

Van Nistelrooij koos donderdagavond tegen Bodø/Glimt voor Yorbe Vertessen als diepste spits. Het was echter Xavi Simons die deze positie in de laatste twee Eredivisiewedstrijden invulde. De van origine aanvallende middenvelder staat door een goede reeks aan duels inmiddels op zes doelpunten en is daarmee gedeeld topscorer. Ploeggenoot Cody Gakpo wist ook zes maal het net te vinden in de Eredivisie tot dusver. PSV begint zondag om 14.30 uur aan het duel met RKC.

