Martínez gespaard in media ondanks cruciale penalty; Antony onvoldoende

Vrijdag, 9 september 2022 om 11:45 • Wessel Antes

De Engelse media is mild voor Lisandro Martínez nadat de Argentijn in het Europa League-duel met Real Sociedad (0-1 nederlaag) de beslissende strafschop veroorzaakte. Waar de Britse tabloids normaliter geen spaan heel laten bij elk foutje dat een speler maakt, komt Martínez er goed vanaf. De centrale verdediger, die in de tweede helft als invaller speelde, krijgt zelfs complimenten voor zijn spel.

Manchester Evening News geeft Martínez een 7 voor zijn optreden tegen Sociedad. “Martínez speelde een goede helft, hoewel de scheidsrechter zorgde voor een flinke smet. Deze penalty had geannuleerd moeten worden.” Dat gebeurde niet en daardoor schoot David Silva vanaf de strafschopstip het enige doelpunt van de wedstrijd tegen de touwen.

“Op onverklaarbare wijze besloot de VAR om de beslissing te laten staan. Een beslissing die net zo belachelijk was als sommige in de Premier League afgelopen weekend.” Dit weekend ging er behoorlijk wat mis in de hoogste afdeling van Engeland. Bij meerdere Premier League-wedstrijden werden doelpunten onterecht afgekeurd. Daardoor mag scheidsrechter Lee Mason komend weekend niet optreden als VAR. Ook The Guardian schrijft dat de penalty die Martínez veroorzaakte tegen Sociedad twijfelachtig was. BBC noemt het moment controversieel.

Tegen Sociedad kreeg Raphaël Varane rust waardoor Harry Maguire aan de aftrap verscheen. The Daily Mirror verwacht niet dat de Engelsman kan rekenen op veel speelminuten dit seizoen. “Martínez en Varane zijn zich aan het bewijzen als de eerste keuzes van Ten Hag in de afgelopen weken. Het wordt een lastig verhaal voor Maguire, die hopeloos uit vorm is, om zijn plek op korte termijn terug te winnen.”

Tyrell Malacia deed tegen Sociedad 83 minuten mee. De linksback werd uiteindelijk vervangen door jeugdproduct Charlie McNeill. Voor de vandaag negentien jaar geworden spits betekende dat zijn professionele debuut voor Manchester United. Malacia kreeg van Manchester Evening News een 6: “Over het algemeen energiek, zonder echt overduidelijke impact te maken op de linkerflank achter Anthony Elanga.” Antony kreeg, met een 5, wel een onvoldoende. “Bij vlagen vergat je dat hij nog steeds op het veld stond.”