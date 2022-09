32 gewonden na heftige rellen in Nice; één persoon in kritieke toestand

Vrijdag, 9 september 2022 om 11:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:38

Er zijn 32 mensen gewond geraakt door rellen op de de tribunes tussen fans van OGC Nice en FC Köln. Een supporter van FC Köln ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een val op de tribune. Het eerste fluitsignaal van het Conference League-duel had om 18.45 uur moeten klinken vanuit de Allianz Riviera, maar supportersrellen gooiden roet in het eten. Hoewel de sfeer kort voor aanvang van de wedstrijd nog gemoedelijk was, sloeg de ambiance in het stadion snel om. Uiteindelijk werd de aftrap verschoven naar 19.45 uur.

Op sociale media gingen donderdagavond al snel meer beelden rond van de rellen rond de wedstrijd. Fans van Köln braken uit het uitvak en zochten de confrontatie met Nice-supporters, waarna de aanhangers van de thuisclub reageerden. Er werd met vuurwerk gegooid en de supporters gingen elkaar te lijf. Daarnaast tonen beelden een steward die met een metalen voorwerp inslaat op een Köln-fan. Het persbureau AFP meldt dat de rellen hebben geleid tot 32 gewonden. Bovendien is er bevestigd dat er aanhanger van FC Köln in kritieke toestand verkeert na een val van de tribune. De val vond volgens Franse media plaats nadat de politie de tribunes op kwam om de orde te herstellen.

“Ik ben sprakeloos’’, zei FC Köln-directeur Christian Keller tegenover het Duitse RTL. “Ik weet niet wat de juiste woorden zijn. We wilden een groot, vreedzaam voetbalfeest vieren. Daar was alles op ingesteld. Vanuit Nice is het hetzelfde geval en is het niet meer dan een paar dozijn complete debielen. Dat woord doet het geen recht. De woorden die in me opkomen zijn woorden die ik niet kan zeggen.”

Duitse supporters reisden massaal af naar de Côte d’Azur om de eerste deelname aan een Europees hoofdtoernooi sinds 2018 te vieren. ‘s Middags gingen er al beelden viraal van de feestelijke sfeer in het centrum van Nice. Burgemeester Christian Estrosi van Nice betreurde echter het ‘schandalige en onbeschofte gedrag’ van de bezoekende supporters, die veel rotzooi in de stad achterlieten. “Ze tonen een gebrek aan respect voor een stad die hen vriendelijk welkom heet. We sturen de rekeningen voor de schade en het schoonmaken van openbare plaatsen op naar FC Köln”, schreef hij op Twitter.

Violents affrontements à l'Allianz Riviera avant Nice-Cologne: un supporter est tombé d'une tribune, suivez notre direct https://t.co/XYMPRHKvbO pic.twitter.com/pRrJr5zXnx — Nice-Matin (@Nice_Matin) September 8, 2022

{embed

? Une véritable ambiance de chaos à l'Allianz Riviera. De violents affrontements ont eu lieu dans l'enceinte azuréenne entre supporters niçois et de Cologne. Des incidents qui devraient provoquer l'annulation de la rencontre de Ligue Europa Conférence selon nos informations. pic.twitter.com/fEJh4BO72X — RMC Sport (@RMCsport) September 8, 2022