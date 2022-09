Kenneth Perez kraakt sterkhouder Feyenoord: ‘Weer zo verschrikkelijk slecht'

Vrijdag, 9 september 2022 om 10:50 • Wessel Antes • Laatste update: 10:52

Het spel van Orkun Kökçü tegen Lazio (4-2 nederlaag) heeft Kenneth Perez andermaal niet kunnen bekoren. Met name aan de bal vond de analist van ESPN Kökçü slordig. Perez was in het verleden al vaker kritisch over de middenvelder van Feyenoord.

“Ik ben misschien wat kritischer op hem, omdat iedereen in Rotterdam hem zo geweldig vindt, maar hij was weer zo verschrikkelijk slecht. Zoveel balverlies”, aldus Perez over Kökçü. Hij denkt dat Slot enorm geschrokken is van zijn elftal. “Hij zag een elftal dat niet in staat was om bij elkaar te blijven of de bal vijf keer naar elkaar toe te spelen. Spelers van wie hij een hoge pet op heeft, vielen totaal door de mand op dit niveau.”

Mede-analist Marciano Vink was ook kritisch op Feyenoord. “Het was in de eerste helft ontluisterend. De agressiviteit, de druk op de bal: die was er totaal niet. Ik heb het idee dat deze ploeg een bepaalde urgentie nodig heeft voordat ze aan komen te staan. Dat zag je vandaag ook, ondanks dat het een Europa League-wedstrijd is. Lazio's positiespel was in de eerste helft zo goed, ze kregen geen druk op de bal: dan worden de ruimtes alleen maar groter.”

Na de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Emmen (4-0 winst) was Perez in Dit was het Weekend al zeer kritisch op Kökçü. “Kökçü speelde zéér, zéér beneden peil. Zoveel balverlies, zó traag in denken en handelen! Het was gewoon gênant. Bij Kökçü heb ik dat altijd wel een beetje gevonden: 'oudemannenvoetbal'. Dat heeft hij wel iets verbeterd, ook onder Arne Slot. Ik denk dat hij op de positie iets naar achter ook waardevoller kan zijn."