Kranten zien kansloos Feyenoord tekort komen: ‘Una grande catastrofe’

Vrijdag, 9 september 2022 om 10:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:29

Feyenoord kende donderdagavond een matige start in de Europa League. De Rotterdammers keken op bezoek bij Lazio al binnen een half uur tegen een 3-0 achterstand aan, waarna de ploeg van trainer Arne Slot de schade na rust nog enigszins wist te beperken: 2-4. De Nederlandse ochtendkranten en Italiaanse media concluderen dat Lazio simpelweg een maatje te groot was voor Feyenoord.

“Una grande catastrofe”, kopt De Telegraaf. Waar Feyenoord vorig jaar nog de finale van de Conference League haalde, zag de ochtendkrant dat de Stadionclub tegen een op elkaar ingespeeld en kwalitatief sterk Lazio met name voor rust niets had in te brengen. “Het Stadio Olimpico voelde voor het elftal van Feyenoord negentig minuten lang als het Colosseum, het beroemdste amfitheater van het Romeinse rijk, waar dik 2000 jaar geleden gevangenen in de arena werden gejaagd om te vechten met wilde dieren. In nagenoeg alle gevallen met een dramatische afloop.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“De spelers van Feyenoord oogden in de eerste helft van het duel als hulpeloze mannen die nog aan de ketting lagen en van alle kanten blauw gevaar op zich af zagen stormen. De thuisclub verslond de Conference League-finalist met huid en haar en halverwege mocht coach Arne Slot blij zijn dat het niet al 5-0, maar slechts 3-0 stond.” De Telegraaf vraagt zich hardop af of Slot zijn elftal niet meer had moeten aanpassen tegen een tegenstander als Lazio. “Tegen clubs als Olympique Marseille leverde Feyenoord een klein half jaar terug ook topprestaties, maar dat was wel met een volledig ingespeeld elftal.”

“Feyenoord speelbal van Rome”, dat is de harde conclusie van het Algemeen Dagblad, dat zag hoe Lazio Feyenoord in het eerste bedrijf ‘werkelijk alle hoeken van het veld liet zien’ en Slot na een kwartier spelen tevergeefs terugschakelde naar een 4-4-2 formatie. “Het was een wanhopige poging van Slot om zijn Feyenoord qua spelsysteem te reorganiseren tijdens een totaal mislukte openingsfase die voor Lazio moet hebben aangevoeld als een grote rondo met een wanhopige Rotterdamse opponent in het midden.”

''Een overweldigend Lazio wint van een nogal verlegen Feyenoord, dat vanaf het begin hulpeloos leek'', zo schrijft Corriere dello Sport, “'Het team van Arne Slot lijkt het zomerse vertrek van Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Luis Sinisterra en Cyriel Dessers niet goed te hebben gedaan.” De Italiaanse tak van Eurosport omschrijft het Europa League-duel met Feyenoord als ‘een trainingspartijtje voor Lazio'. “De thuisploeg domineerde en was veel sterker dan een volledig verstoord Feyenoord.'”