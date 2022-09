Santiago Giménez reageert op penaltydiscussie met aanvoerder Kökçü

Vrijdag, 9 september 2022 om 09:25 • Wessel Antes • Laatste update: 09:41

Santiago Giménez heeft in gesprek met Fox Sports begripvol gereageerd op de argwaan die aanvoerder Orkun Kökçü donderdagavond uitsprak over hem. De Mexicaanse spits besloot tegen Lazio (4-2 nederlaag) om een zelf versierde strafschop die Feyenoord kreeg te nemen, terwijl Kökçü eigenlijk de eerste penaltynemer is.

Hoewel de 21-jarige Giménez de strafschop overtuigend tegen de touwen schoot, was Kökçü niet blij met zijn actie. Begrijpelijk zo stelt de kersverse spits van Feyenoord. “Het is de waarheid dat hij bovenaan de lijst staat. Ik had de aanvoerder moeten respecteren. In Mexico leerde ik altijd dat de spits hem moest nemen. De bal pakken en niet meer loslaten.”

Giménez weet dat hij nog veel te leren heeft in Rotterdam. “Nu zit ik in een nieuwe cultuur en moet ik nog veel leren. Ik probeer dit zo goed en zo snel mogelijk te doen. Er zijn altijd wat ongemakken die in het begin gebeuren als je van de ene cultuur naar de andere gaat. Misschien moeten ze vanaf nu in Zuid-Amerika gewoon leren dat de aanvoerder bepaalt.”

Van een strijd met concurrent Danilo is geen sprake. De Braziliaan maakte in de eerste vijf wedstrijden van de Eredivisie vijf doelpunten, maar gaf tegen Lazio niet thuis. Giménez scoorde als invaller twee keer, maar benadrukt een goede band te hebben met Danilo. “We werken als een team. Je moet degene voor je niet onderuit halen. Danilo en ik hebben een prima vriendschap, zowel op als naast het veld. We willen allebei het beste voor het team.”