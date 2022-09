‘PL-duels afgelast door overlijden Queen Elizabeth; Ajax en PSV in onzekerheid’

Vrijdag, 9 september 2022 om 09:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:36

Vanwege het overlijden van koningin Elizabeth is er in het Verenigd Koninkrijk een periode van tien dagen van nationale rouw afgekondigd. Volgens Engelse media zal de gehele speelronde in het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 september in de Premier League worden uitgesteld.

De Britse koningin overleed donderdag op 96-jarige leeftijd. In verschillende sporten, zoals golf en cricket, is daarom al besloten in ieder geval alle wedstrijden op vrijdag te schrappen. In het wielrennen werd de zesde etappe van de Tour of Britain vrijdag al afgelast en de etappes in het weekend zijn ook geschrapt. De Premier League komt vrijdagochtend bij elkaar om te overleggen. Clubs uit de hoogste divisie van Engeland verwachten dat in ieder geval de wedstrijden van aankomend weekend worden uitgesteld.

Duels die vrijdag in de Engelse Championship, League One en League Two op het programma stonden, zijn eveneens uitgesteld. De Europa League-wedstrijd van Manchester United tegen Real Sociedad is donderdagavond op nadrukkelijk verzoek van de UEFA gewoon doorgegaan. Beide elftallen kozen er wel voor om met rouwbanden te spelen, terwijl Arsenal en FC Zürich voor aanvang van hun tweede helft een minuut stilte hielden.

Ajax neemt het komende dinsdag in de Champions League op tegen Liverpool. Voor PSV wacht volgende week donderdag een bezoek aan Arsenal. Het is nog onduidelijk of deze duels ook uitgesteld worden, maar de kans hierop lijkt klein. De speelkalender is overvol vanwege het WK in Qatar eind dit jaar, waardoor clubs nauwelijks ruimte hebben om wedstrijden in te halen.