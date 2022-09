Kranten niet onder de indruk van PSV: ‘Onsamenhangend slow motion-voetbal’

Vrijdag, 9 september 2022
Wessel Antes

PSV is, ook in de Europa League, duidelijk nog zoekende. Dat is het oordeel van de kranten na het 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen FK Bodø Glimt. De ploeg van Ruud van Nistelrooij kwam vlak voor rust op achterstand door een treffer van Albert Gronbaek, waarna aanvoerder Cody Gakpo de stand na rust gelijktrok. In de slotfase slaagde PSV er uiteindelijk niet om de wedstrijd alsnog te winnen.

“PSV stelt ook op een lager podium teleur”, kopt Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. De journalist stelt dat PSV slordig was en geen vat wist te krijgen op Bodø Glimt. Ook denkt Kapteijns dat de Brabantse club blij moet zijn dat er in de Europa League wordt gespeeld. “De Eindhovenaren hadden zichzelf dit seizoen tussen de elite van de Champions League terug willen zien, maar op basis van het vertoonde spel tegen de Noren is het misschien maar beter dat het bij Europa League is gebleven.”

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schrijft dat PSV zich weer in de nesten heeft gewerkt donderdagavond. Ook spreekt hij van ‘slow motion-voetbal’. Toch zag hij dat de Eindhovenaren het zichzelf makkelijker hadden kunnen maken door eerder te scoren, bijvoorbeeld via een kans voor Anwar El Ghazi. “Niet dat PSV met die remise dan een voldoende haalde, want de ploeg van Ruud van Nistelrooij had gewoon van de nummer twee van Noorwegen moeten winnen om in de eigen Europa League-poule wat comfort te voelen. Dat gebeurde niet, omdat de ploeg te vaak vertwijfeld en zonder vertrouwen op het veld stond.”

Elfrink denkt ook dat de nederlaag van afgelopen zaterdag tegen FC Twente (2-1) nog een rol speelde in het hoofd van de PSV’ers. “De wanvertoning tegen FC Twente van afgelopen weekend had duidelijk nog diepe sporen nagelaten, want PSV kwam er in het eerste uur van de wedstrijd veel te weinig aan te pas.” Het spel van spits Yorbe Vertessen kon de journalist niet overtuigen. “De door PSV zelf opgeleide Belg moest zorgen voor veel beweging voorin en met zijn snelheid diepte in het spel van PSV houden, maar dat kwam er in de eerste fase van de wedstrijd totaal niet uit.”

De Volkskrant spreekt van een onsamenhangend PSV. Journalist Guus Peters ziet dat trainer Van Nistelrooij duidelijk nog zoekende is. “Een duidelijke lijn is nog onvoldoende te ontdekken in het spel van de Eindhovenaren. PSV oogde tegen de Noorse kampioen vaak ideeëloos, hopend op een ingeving van bijvoorbeeld Cody Gakpo of Xavi Simons. Veel vaker liep het spel van PSV spaak. Te statisch, te weinig creativiteit, waardoor de Noorse ploeg uit het stadje Bodø, dat ligt boven de poolcirkel, eenvoudig overeind bleef.”