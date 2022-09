Slot teleurgesteld over pijnlijke avond in Rome: ‘Dit krijg je op zo’n niveau’

Vrijdag, 9 september 2022 om 07:53 • Wessel Antes

Arne Slot was donderdagavond na afloop van de uitnederlaag van Feyenoord bij Lazio (4-2) zeer teleurgesteld. De trainer zag dat zijn elftal voor rust volledig werd weggevaagd, maar blijft realistisch voor de camera’s van Veronica. Slot denkt dat Feyenoord nog moet wennen aan het niveau van de Europa League.

“Dit ging heel anders dan ik me van tevoren had voorgesteld”, aldus Slot, die de prestatie van Feyenoord wel enigszins kan relativeren. “Dit krijg je als je op een niveau gaat spelen waar je niet op getest bent. Het tempo ligt hoger en dan gaat het ook om vrijlopen, druk zetten, terug sprinten, ruimtes dichtmaken. Daarin kwamen we ruimschoots tekort.” Vorig seizoen kwam Feyenoord nog uit in de Conference League. Op een niveau lager schopten de Rotterdammers het tot de finale, waarin werd verloren van AS Roma (1-0).

Slot zag tijdens de eerste helft dat zijn elftal moeite had met het toepassen van zijn aanwijzingen. “Ik vind het vervelend dat het gebeurt, de jongens staan er met de beste bedoelingen. Je probeert wat aan te geven, maar verdedigend hadden we het niet op orde. We verloren simpel de bal, maar het is ook lastig om goed te zijn aan de bal als je zo wordt weggespeeld.” Feyenoord zag deze zomers veel ervaren spelers vertrekken, terwijl daar veelal onbekende talentvolle spelers voor terugkwamen.

Over de tweede helft van zijn elftal was Slot wel tevreden, al wil hij dat niet te zwaar wegen. “Ik heb een goede reactie gezien, want hoe reageer je na zo'n oorwassing? Je moet er niet te veel waarde aan hechten, maar zo'n wedstrijd kan ook anders eindigen. Uiteindelijk maak je nog twee goede goals en heb je kansen gehad op meer. Maar dat had de tegenstander ook.”