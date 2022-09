Van Nistelrooij oneens met kritiek op PSV: 'Zie het in z'n geheel'

Ruud van Nistelrooij was het donderdagavond na afloop van het teleurstellende gelijkspel van PSV tegen FK Bodø/Glimt (1-1) oneens met de vele kritiek die de Eindhovenaren momenteel krijgen. De trainer van PSV vindt dat men de nederlagen tegen Rangers en FC Twente te zwaar weegt, aangezien de Brabantse club ook een goede ontwikkeling doormaakt. Van Nistelrooij baalt van de negatieve sfeer die wordt gecreëerd over zijn elftal.

"We hebben elf wedstrijden gespeeld en er twee verloren, tegen Rangers en FC Twente. We hebben twee keer Monaco gehad, Rangers-uit, het duel om de Super Cup met Ajax. Ik zie het in zijn geheel. Ik kijk niet alleen naar twee wedstrijden. Waarin je bezig bent met een nieuwe ploeg en nieuwe jongens, die nog moeten worden ingepast", aldus van Nistelrooij op de persconferentie.

Van Nistelrooij ziet dat zijn ploeg ook goede dingen doet. "Als je vanaf het beginpunt kijkt dan ben ik tevreden over de ontwikkeling van het team. Als je de nederlaag tegen Arminia Bielefeld (4-0) als referentie neemt, dan hebben we reuzestappen gemaakt. Je kunt niet het seizoen neerzetten als een ramp tot nu toe. Ik ben rustig en heb vertrouwen in het proces." PSV hoopt zich zondag in een competitiewedstrijd tegen RKC te revancheren, waarna het lastige uitduel met Arsenal wacht.

Aanvoerder Cody Gakpo was na afloop kritisch op zijn eigen bijdrage aan de prestaties van PSV in Europa. Op de vraag of hij het elftal wat meer bij de hand moet nemen was de vleugelspeler helder. "Ik heb wel het gevoel dat ik het al kan, maar soms komt het er niet uit. Ik denk dat ik dit jaar wat mindere Europese wedstrijden heb gespeeld en vorig jaar een paar hele goede. Vandaag (donderdag, red.) probeer ik ook gewoon het team te helpen. Uiteindelijk scoorde ik, maar het was niet genoeg."