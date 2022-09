Aanvoerder Kökçü baalt van Giménez: ‘Gaat om regels en respect’

Vrijdag, 9 september 2022 om 06:57 • Wessel Antes • Laatste update: 07:56

Orkun Kökçü baalt van de manier waarop Santiago Giménez tijdens de wedstrijd tegen Lazio (4-2 nederlaag) omging met de penalty voor Feyenoord. De Mexicaanse spits van Feyenoord eiste de strafschop op, terwijl Kokcu eigenlijk de eerste penaltynemer van Feyenoord is. Kökçü was na afloop van de wedstrijd zichtbaar geïrriteerd voor de camera’s van ESPN.

“Bij de eerste penalty was er al een kleine discussie omdat wij een sheet hebben hangen in de kleedkamer met de penaltynemers”, vertelt Kökçü. “Onze spits koos ervoor om zijn eigen keuze te maken. Ik heb daar iets van gezegd en de trainer ook, maar hij koos er zelf voor. Ik vond het wel jammer dat hij, ondanks dat ik de aanvoerdersband heb, z’n eigen ding doet.” Giménez schoot de strafschop overigens overtuigend binnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch vindt Kökçü dit niet de juiste manier. “Ik was er een beetje kwaad om. We weten dat hij hem kan scoren, dat is het probleem ook niet. Maar het ging mij meer om de regels en het respect naar elkaar.'' Kökçü is dit jaar nog steeds de eerste penaltynemer op de lijst bij Feyenoord. “Vorig jaar nam ik ze en dat gaat door. Ik stond op nummer een op het papiertje, maar ik heb hem nu niet genomen. Wat mij betreft blijf ik daar wel staan.”

De middenvelder, die in zijn interlandcarrière uitkomt voor Turkije, nam tot dusver drie penalty’s in zijn carrière. In de thuis- en uitwedstrijd tegen NEC was hij trefzeker vorig seizoen, maar uit bij Fortuna Sittard miste Kökçü. De aanvoerder kan rekenen op bijval van ESPN-analist Kenneth Perez. “Ik vind de discussie tussen twee teamgenoten over wie de penalty gaat nemen geen gezicht. We hebben het moment niet gezien, dat ging namelijk buiten de camera’s om. Stel je voor dat Kökçü de grotere man wilde zijn en zei van: 'Neem hem maar, we bespreken het na de wedstrijd wel', dan vind ik dat heel goed van Kökçü. Dat vind ik aanvoerder waardig.”

Trainer Arne Slot wilde het moment tijdens de persconferentie niet groter maken dan het was. Slot geeft aan dat het in Mexico wellicht heel normaal is en wijst op de logische cultuurverschillen die er op dit moment zijn binnen de selectie van Feyenoord. “Dit bespreek je en daar geef je heel duidelijk je mening over hoe je dat in het vervolg wil zien. Dan gaat het er vooral om hoe er mee omgegaan wordt. In dit geval vind ik het een fout, maar wel een fout die in de cultuur van Santiago geen fout is. Hij komt naar Nederland, maar hij moet zich aan onze cultuur aanpassen en wij moeten ons weer verdiepen in zijn cultuur. Dat heb ik dan vandaag dan ook gedaan.”