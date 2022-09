Ajax en AZ frustreren ingezette coëfficiëntenaanval van Portugal

Donderdag, 8 september 2022 om 23:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:02

Nederland heeft de eerste aanval van Portugal in de groepsfase van de Europese clubtoernooien afgeslagen. De vier Eredivisionisten kenden geen grandioze speelronde, maar behaalden toch precies 1 landenpunt, evenveel als de vier overgebleven Portugese deelnemers voor hun land binnenhaalden. Daarmee is sprake van een status quo en dat is gunstig voor Nederland, dat een voorsprong behoudt van iets meer dan 2 punten op de coëfficiëntenranglijst.

De strijd tussen nummer zes Nederland en nummer zeven Portugal draait met name om de toegangsbewijzen voor de Champions League: als de Eredivisie-clubs de Zuid-Europeanen dit seizoen onder zich houden, krijgt Nederland twee groepsfasetickets voor de CL in het seizoen 2024/25 (in plaats van één). Dat is inmiddels zeer reëel, maar Nederland kan niet op zijn lauweren rusten, want de Portugezen hebben de hoop allesbehalve opgegeven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De coëfficiëntenranglijst per 08-09-2022

LAND SCORE 22/23 RANKING ACTIEVE TEAMS 1. Engeland 3,714 (+1,143) 90,284 7/7 2. Spanje 4,285 (+1,714) 80,712 7/7 3. Duitsland 3,500 (+0,929) 68,856 8/8 4. Italië 3,357 (+0,857) 62,926 7/7 5. Frankrijk 3,083 (+1,500) 51,664 6/6 6. Nederland 3,700 (+1,000) 50,100 4/5 7. Portugal 4,333 (+1,000) 48,049 4/6 8. Schotland 2,300 (+0,000) 35,200 3/5

De Champions League-poules van Benfica en Sporting Portugal zijn op papier zeker niet het allerzwaarst en de twee topclubs wonnen dan ook direct hun eerste duels (2-0 van Maccabi Haifa en 0-3 van Eintracht Frankfurt). Een opsteker voor Nederland was dat FC Porto in de slotseconden verloor bij Atlético Madrid (2-1), maar Sporting Braga won donderdag in de Europa League wél van Malmö FF (0-2). Drie zeges leveren ieder twee clubpunten op: in totaal zes clubpunten, die gedeeld worden door zes (het aantal Portugese deelnemers aan het begin van het seizoen). Daarmee komen de Portugezen uit op precies één landenpunt.

Voor Nederland begon de Europese week fantastisch met de glansrijke Champions League-zege van Ajax op Rangers (4-0), maar de Europa League-avond verliep donderdag minder goed: Feyenoord droop af tegen Lazio (4-2), terwijl PSV met veel pijn en moeite een punt veiligstelde tegen Bodø/Glimt (1-1). De Conference League bood Nederland - niet voor het eerst - uitkomst met een zege van AZ op Dnipro-1 (0-1): twee overwinningen en een gelijkspel brachten vijf clubpunten in het laatje voor Nederland, die gedeeld worden door vijf originele deelnemers: eveneens één landenpunt.

Ook nummer vijf Frankrijk moet rekening houden met Nederland en Portugal, maar de clubs uit de Ligue 1 gaven in de eerste Europese speelronde een duidelijk signaal af: er waren zeges van Paris Saint-Germain, AS Monaco, FC Nantes en Stade Rennes, terwijl OGC Nice gelijkspeelde. Van alle Franse clubs ging alleen Olympique Marseille onderuit. Daarmee pakken les Bleus liefst negen clubpunten, gedeeld door zes deelnemers: anderhalf landenpunt. Frankrijk bouwt zijn marge op Nederland daarmee uit tot 1,5 punt, Portugal komt daar dus nog 2 punten achter.

Welke plek is goed voor welke tickets?