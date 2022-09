VZ 5: PSV en Feyenoord winnen niet, Piet Schrijvers overleden

Vrijdag, 9 september 2022 om 06:00 • Paul Jeursen • Laatste update: 08:36

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Walter Benítez voorkomt in slotminuut nóg grotere teleurstelling PSV

PSV heeft donderdagavond slechts een punt overgehouden aan het eerste groepsduel van de Europa League. In het Philips Stadion beten de Eindhovenaren zich stuk op de defensie van Bodø/Glimt: 1-1. Voor rust kwamen de Noren op voorsprong via Albert Gronbaek, waarna Cody Gakpo in de tweede helft op aangeven van Anwar El Ghazi de stand gelijktrok. In de slotminuut voorkwam doelman Walter Benítez met een fraaie redding nog dat de bezoekers met de zege aan de haal gingen.

Lees hier het volledige wedstrijdverslag van PSV - FK Bodø/Glimt.

Comeback onder leiding van Santiago Giménez komt te laat voor Feyenoord

Feyenoord is op teleurstellende wijze begonnen aan de groepsfase van de Europa League. Op bezoek bij Lazio ging de ploeg van trainer Arne Slot met 4-2 onderuit. De score werd in de vierde minuut al geopend door Luis Alberto, waarna Felipe Anderson en Matías Vecino (tweemaal) de rest van de Romeinse doelpuntenproductie verzorgden. Santiago Giménez nam beide treffers van de Rotterdammers voor zijn rekening.

Lees hier het volledige wedstrijdverslag van Lazio - Feyenoord.

Dani de Wit sleept AZ naar moeizame overwinning in Conference League

AZ heeft aan het treffen met Dnipro-1 in de Conference League drie punten overgehouden. De ploeg van Pascal Jansen had het lastig tegen de Oekraïense ploeg, maar een treffer van Dani de Wit was voldoende voor de zege: 0-1. Beide ploegen lieten geen groots voetbal zien, maar door de zege zetten de Alkmaarders hun opmars in Europa voort. Omdat Apollon Limassol en FC Vaduz de punten deelden (0-0), gaat AZ aan kop in Group E.

Lees hier het volledige wedstrijdverslag van Dnipro1 - AZ.

Schokkende beelden uit Nice: steward slaat hersenen Köln-fan in met voorwerp

Door supportersrellen moest de aftrap van het Conference League-duel tussen OGC Nice en 1. FC Köln worden uitgesteld. Hoewel de sfeer kort voor aanvang van de wedstrijd nog gemoedelijk was, sloeg de ambiance in het stadion snel om. Er werd met vuurwerk gegooid en de supporters gingen elkaar te lijf. Diverse Franse media meldden ook dat er een persoon van de tribune was gevallen. Ook waren op social media beelden te zien van een steward die met een metalen voorwerp inslaat op een Köln-fan.

Lees hier alles over de schokkende gebeurtenissen in Nice.

Piet Schrijvers, ‘de beer van De Meer’, op 75-jarige leeftijd overleden

Piet Schrijvers is op 75-jarige leeftijd overleden. De oud-doelman speelde onder andere bij FC Twente en Ajax en kreeg in Amsterdam de bijnaam 'De beer van De Meer'. In totaal speelde hij 46 interlands voor het Nederlands elftal en maakte hij de WK’s van 1974 en 1978 mee. Schrijvers was al enkele jaren ziek en is 75 jaar geworden.

Lees hier alles over het trieste overlijden van Piet Schrijvers.