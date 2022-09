Wouter Burger en Emegha verdelen drie goals in Europese clubtoernooien

De Nederlandse spelers in het buitenland hebben zich donderdagavond laten gelden in de Europese clubtoernooien. In de Conference League hielp voormalig Feyenoorder Wouter Burger zijn club FC Basel met twee doelpunten aan een zege op het Armeense Pyunik Yerevan (3-1), terwijl Emanuel Emegha, ex-spits van Sparta Rotterdam, het enige doelpunt verzorgde tegen FC Midtylland (1-0).

FC Basel - Pyunik Yerevan 3-1 (Conference League)

Darian Males schoot Basel na 23 minuten via een strafschop op voorsprong: 1-0. De Armeniërs sloegen binnen vijf minuten terug via Artak Dashyan, die de bal enigszins gelukkig stuiterend voor de voeten kreeg en van acht meter vernietigend afdrukte: 1-1. Basel zocht de aanval en werd daarvoor in de tweede helft beloond. Burger controleerde een half afgeslagen lage voorzet op zestien meter van het doel en vuurde hard en laag binnen: 2-1. De voormalig Feyenoorder verdubbelde zijn productie een kwartier voor tijd op vergelijkbare wijze, met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied: 3-1.

???????????? ???????????? = ???? De oud-Feyenoorder helpt FC Basel met 2?? goals aan een zege (3-1)! pic.twitter.com/dZCqYmMRIM — ESPN NL (@ESPNnl) September 8, 2022

Stürm Graz - FC Midtjylland 1-0 (Europa League)

Emegha werd in de zomer na een totaal mislukt half jaar bij Royal Antwerp verkocht aan Sturm Graz. In Oostenrijk knokte de voormalig spits van Sparta Rotterdam zich de laatste weken in de basis en donderdag volgde dan ook zijn debuut in de Europa League als starter. Emegha bekroonde die kans al na vijf minuten door bij de eerste paal een lage voorzet van Amadou Dante binnen te glijden: 1-0. De avond had nog mooier kunnen worden voor Emegha, die twintig minuten later de lat trof uit een ogenschijnlijke voorzet. Op slag van rust miste zijn teamgenoot Tomi Horvat een penalty, maar de Oostenrijkers haalden de minimale zege na rust binnen. Dat gebeurde met tien man, want Stefan Hierländer kreeg in minuut 73 zijn tweede gele kaart.