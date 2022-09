Lisandro Martínez leidt valse start Manchester United in Europa League in

Donderdag, 8 september 2022 om 22:56 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:11

Manchester United is met een nederlaag aan de groepsfase van de Europa League begonnen. In eigen huis verloor de ploeg van manager Erik ten Hag met 0-1 van Real Sociedad. Het enige doelpunt werd na een uur gemaakt door Brais Méndez, die na hands van Lisandro Martínez een penalty benutte. Door de nederlaag staan the Red Devils nu derde in de Groep E, boven Omonia Nicosia dat met 0-3 verloor van Sheriff Tiraspol.

Beide teams begonnen het duel met meerdere veranderingen ten opzichte van hun respectievelijke competitieduels van afgelopen weekend. Ten Hag voerde zes wijzigingen door, terwijl onder meer Tyrell Malacia en Antony opnieuw een basisplek kregen. Bij Real Sociedad werden er vier wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het duel met Atlético Madrid (1-1).. Centraal in de verdediging kregen Jon Pacheco en Aritz Elustondo de voorkeur boven Igor Zubeldía en Robin Le Normand, terwijl voorin Takefusa Kubo en ex-NAC-aanvaller Umar Sadiq voor de doelpunten moesten zorgen. Dat ging ten koste van Mohamed-Ali Cho en Alexander Sörloth.

Lisandro Martínez krijgt een strafschop tegen, terecht of onterecht? ?? Brais Méndez benut de penalty: 0-1 voor @RealSociedad! ?? ESPN 3 #?? #MUNRSO pic.twitter.com/qg7RIkaEv1 — ESPN NL (@ESPNnl) September 8, 2022

In de eerste helft, die voorafgegaan werd door een minuut stilte vanwege het overlijden van Queen Elizabeth, domineerden the Red Devils. Met name Ronaldo werd veelvuldig gezocht, en dat leverde na een klein half uur een kansje op. Een pass van Eriksen kwam voor de voeten van de Portugees, maar verdediger Pacheco wist de bal net op tijd weg te koppen. Enkele minuten daarna was ook Real Sociedad dicht bij de openingstreffer, toen Méndez maar net naast het doel van David de Gea schoot. Ronaldo leek United in de 35ste minuut op voorsprong te zetten, maar zijn rake kopbal werd afgekeurd wegens buitenspel. Het ontbrak de thuisploeg aan snelheid en creativiteit voorin, waardoor het bij rust nog altijd 0-0 stond.

In de rust vervingen Fernandes en Martínez respectievelijk Eriksen en Diogo Dalot, terwijl Sadiq zijn plaats moest afstaan aan Sörloth. Fernandes liet zich meteen gelden met een voorzet op Ronaldo, maar de sterspeler kopte de bal naast. United leek het tempo flink op te willen voeren, maar ook Sociedad liet zich zien. Zo was Sörloth tot twee keer toe dicht bij een doelpunt, maar beide keren had hij geen geluk in de afronding.

Na een klein uur spelen kregen de bezoekers na hands van Martínez de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen via een penalty, en dat lukte: Méndez bleef oog in oog met De Gea koel. De thuisploeg voerde de druk op het vijandige doel op in een poging een nederlaag af te wenden, maar Casemiro, Ronaldo en invaller Alejandro Garnacho wisten hun kansen niet te benutten. Daarmee leed Manchester United de eerste thuisnederlaag in de Europa League sinds het seizoen 2011/12. Volgende week kan het zich revancheren op bezoek bij Sheriff Tiraspol, terwijl Real Sociedad het in eigen huis opneemt tegen Omonia Nicosia.