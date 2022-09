Comeback onder leiding van Santiago Giménez komt te laat voor Feyenoord

Donderdag, 8 september 2022 om 22:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:39

Feyenoord is op teleurstellende wijze begonnen aan de groepsfase van de Europa League. Op bezoek bij Lazio ging de ploeg van trainer Arne Slot met 4-2 onderuit. De score werd in de vierde minuut al geopend door Luis Alberto, waarna Felipe Anderson en Matías Vecino (tweemaal) de rest van de Romeinse doelpuntenproductie verzorgden. Santiago Giménez nam beide treffers van de Rotterdammers voor zijn rekening.

Slot koos voor Marcus Pedersen als vervanger van Lutsharel Geertruida, die met de ziekte van Pfeiffer kampt. Na het uitduel met Go Ahead Eagles van afgelopen weekend (3-4 winst) had een aantal spelers klachten. Pedersen werd in de rust al gewisseld met een lichte blessure, terwijl Dávid Hancko en Danilo in de tweede helft met pijnlijke gezichten naar de kant strompelden. Uiteindelijk bleek het trio dat afgelopen weekend nog last had van pijntjes 'gewoon' fit te zijn. Verder maakte aanwinst Igor Paixão als invaller zijn debuut voor Feyenoord.



Het niveauverschil tussen Lazio en Feyenoord werd al in de openingsfase pijnlijk duidelijk. Vecino had een fraaie steekpass in huis op Luis Alberto, die doelman Justin Bijlow op koelbloedige wijze verschalkte: 1-0. De 2-0 viel nog voor het verstrijken van het eerste kwartier. Felipe Anderson werd aan de rechterkant van het veld weggestuurd en hij passeerde eenvoudigerwijs linksback Quilindschy Hartman. Met een schot in de korte hoek verschalkte hij ook Bijlow, die niet vrijuit ging. De 3-0 kwam op naam van Vecino, die profiteerde uit de rebound.

Aan het einde van de eerste helft kropen de bezoekers nog door het oog van de naald. Luis Alberto probeerde het ineens uit een hoekschop, maar Feyenoord werd gered door de lat. Drie minuten na de hervatting noteerde Feyenoord zijn eerste corner van de wedstrijd, die geforceerd werd door Alireza Jahanbakhsh. De hoekschop leverde geen gevaar op, al was de actie wel het startschot van de toegenomen aanvalslust. Feyenoord kreeg meer grip op de wedstrijd en creëerde onder meer via Quinten Timber, Patrik Walemark en Hartman enkele kansen, maar de eretreffer bleef lange tijd uit.

De laatste hoop van Feyenoord op een goede afloop verdween als sneeuw voor de zon in de 63ste speelminuut. Luis Alberto stuurde Vecino door de as van het veld weg met een steekbal op maat het zestienmetergebied in, waarna laatstgenoemde Bijlow in de linkerbenedenhoek klopte: 4-0. Uiteindelijk slaagde het team van Slot er ruim twintig minuten voor het eindsignaal toch nog in de ban te breken. Arbiter Ricardo De Burgos kende een strafschop toe aan Giménez na een overtreding van Vecino. De spits ging zelf achter de bal staan en tekende met een hard schot door het midden de eretreffer aan: 4-1.

In het restant van de wedstrijd ging Feyenoord dapper op zoek naar een nieuw doelpunt, en dat werd enkele minuten voor tijd gevonden. Invaller Oussama Idrissi raakte zowel de lat als de paal, waarna Giménez van dichtbij uit de rebound kon scoren: 4-2. Diep in blessuretijd dacht Feyenoord nog een strafschop te krijgen van De Burgos na een ogenschijnlijke overtreding op Giménez; na het bekijken van de videobeelden rectificeerde de scheidsrechter echter zijn beslissing: penalty geannuleerd.