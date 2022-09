Dani de Wit sleept AZ naar moeizame overwinning in Conference League

Donderdag, 8 september 2022 om 22:53 • Paul Jeursen • Laatste update: 22:58

AZ heeft aan het treffen met Dnipro-1 in de Conference League drie punten overgehouden. De ploeg van Pascal Jansen had het lastig tegen de Oekraïense ploeg, maar een treffer van Dani de Wit was voldoende voor de zege: 0-1. Beide ploegen lieten geen groots voetbal zien, maar door de zege zetten de Alkmaarders hun opmars in Europa voort. Omdat Apollon Limassol en FC Vaduz de punten deelden (0-0), gaat AZ aan kop in Group E.

De Conference League-wedstrijd werd vanwege de Russisch-Oekraïense Oorlog afgewerkt in het Slowaakse Kosice. AZ begon de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Conference League met dezelfde basisploeg als afgelopen zondag. Toen wonnen de Alkmaarders met 3-0 bij FC Emmen. Trainer Jansen moest het nog steeds doen zonder Vangelis Pavlidis, Bruno Martins Indi en Jesper Karlsson. Jansen liet voor de camera's van ESPN weten niet te wisselen ondanks het drukke schema. “De jongens herstellen goed en blijven daardoor een optie. En als ze een optie zijn kunnen ze spelen", zo legde hij uit.

In de eerste helft, in een kletsnat Kosice, tastten beide ploegen elkaar wat mat af en gebeurde er niet veel. Wel ontsnapte AZ aan een tegengoal. Na een goede lage voorzet van Artem Dovbyk, gleed Sam Beukema de bal richting zijn eigen doel. Gelukkig voor hem én AZ raakte het leer de paal. Beide teams waren slordig in balbezit en zo golfde het spel op en neer. De Alkmaarders hadden wel een licht overwicht, maar tot kansen leidde dit niet en beide keepers werden niet getest. Een scherpe voorzet van Jordy Clasie was aan niemand besteed en spits Jens Odgaard had meermaals ruzie met de bal en leed veel balverlies.

In minuut 54 belandde voor het eerst een bal tussen de palen toen Oleksiy Gutsulyak een kopduel won van Kerkez. Hobie Verhulst kon echter makkelijk vangen. Odgaard was na een klein uurtje onbedoeld dicht bij een treffer toen zijn voorzet via de vingertoppen van Dnipro-1-keeper Araujo da Silva op de lat belandde. Het was zijn laatste actie want Jansen besloot daarna drie wissels door te voeren en met resultaat. Een van die invallers, Yuki Sugawara, stond koud in het veld toen hij vanaf rechts een scherpe voorzet de zestien in stuurde. Niemand lette op Dani de Wit en de nummer 10 kon makkelijk binnenlopen. Dnipro-1 probeerde daarna aanvallend wel wat meer de tanden te laten zien, maar AZ kwam via Beukema bijna op 0-2. Hij kon een corner vrij inkoppen, maar zijn vizier stond niet op scherp.