Analisten maken Feyenoord helemaal af: ‘Je dacht dat er een ondergrens was...’

Donderdag, 8 september 2022 om 21:57 • Mart van Mourik

Feyenoord is op dramatische wijze begonnen aan de groepsfase van de Europa League. Op bezoek bij Lazio kijken de Rotterdammers halverwege reeds aan tegen een 3-0 achterstand. De score werd in de vierde minuut al geopend door Luis Alberto, waarna Felipe Anderson en Matías Vecino voor de 2-0 en 3-0 zorgden. Analisten Pierre van Hooijdonk en Kenneth Perez spreken schande van het optreden van de ploeg van trainer Arne Slot.

Het niveauverschil tussen Lazio en Feyenoord werd al in de openingsfase pijnlijk duidelijk. Vecino had een fraaie steekpass in huis op Luis Alberto, die op doelman Justin Bijlow op koelbloedige wijze verschalkte: 1-0. De 2-0 viel nog voor het verstrijken van het eerste kwartier. Felipe Anderson werd aan de rechterkant van het veld weggestuurd en passeerde hij eenvoudigerwijs linksback Quilindschy Hartman. Met een schot in de korte hoek verschalkte hij ook Bijlow, die niet vrijuit ging. De 3-0 kwam op naam van Vecino, die profiteerde uit de rebound.

"Het is pijnlijk dat je als Feyenoord overal, maar dan ook echt overal te laat komt”, steekt Pierre van Hooijdonk van wal tijdens de rust bij ESPN. “Totaal geen enkele grip, je wordt helemaal weggespeeld door een elftal dat een fantastisch positiespel laat zien. Feyenoord heeft daar totaal geen antwoord op. Geen agressiviteit. Je ziet ook geen reactie in het team, op moment dat het slecht gaat, en dat was vanaf het begin. Ik vind het ook een beetje los zand. Ik zie spelers ook geen ruzie krijgen met elkaar, terwijl er toch voldoende misgaat."

“Ik denk dat vorig jaar die reactie er wel zou zijn. Je had een grotere kern van Nederlandse spelers met meer ervaring”, besluit Van Hooijdonk, die bijval krijgt van Perez. "Je denkt steeds: dit moet wel de ondergrens zijn. Maar je speelt tegen de nummer negen van de Serie A, dit is een te groot verschil."