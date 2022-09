Kenneth Perez: ‘Wie doet dit in de aller-, allerlaatste minuut? Joey Veerman’

Donderdag, 8 september 2022 om 21:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:58

PSV behaalde donderdagavond een punt in zijn eerste groepswedstrijd in de Europa League, maar had in de absolute slotseconden zomaar kunnen verliezen van Bodø/Glimt (1-1 uitslag). Kenneth Perez wijst er in de studio van ESPN op dat Joey Veerman zijn directe tegenstander Hugo Vetlesen liet lopen, die daardoor een voorzet van Lars-Jørgen Salvesen had kunnen binnenlopen. "Een wereldredding van Walter Benítez voorkwam dat", vult Marciano Vink aan.

De enorme kans in de laatste minuut kwam tot stand door een fout van Phillipp Mwene, die zich op een gevaarlijke positie liet aftroeven door Salvesen. "Daarna volgde een prachtige actie van die nummer 88 (Salvesen dus, red.)", aldus Vink. "Maar wie laat hier in de aller-, aller-, allerlaatste minuut zijn man lopen? Joey Veerman... Hij is een middenvelder die denkt: het zal wel los lopen, dat duel wint Mwene wel. Hij denkt helemaal niet na: als we hem verliezen, dan moet ik nog even dit doen."





Het betreffende moment waar Veerman zijn man laat lopen.

Pierre van Hooijdonk snapt wel dat Veerman er niet helemaal op rekende dat het mis zou gaan. "Dit is toch een bal waar iedereen wel tot stilstand zou komen, want Mwene lijkt die bal gewoon weg te gaan schieten." Perez reageert: "Dat begrijp ik, maar een controlerende middenvelder die echt denkt in termen van balverlies, die zou in deze situatie wel denken: misschien moet ik even met die nummer 7 meelopen. Hier zit vijf meter tussen Veerman en Vetlesen."

PSV kwam in de eerste helft op achterstand door een fantastisch doelpunt van Albert Grönbaek, waarna Cody Gakpo in de tweede helft een punt veiligstelde voor de Eindhovenaren. Al met al was het volgens Perez ruimschoots onvoldoende van de kant van de Eredivisionist. "In de tweede helft zat er wel wat meer energie in bij PSV, maar ja, mag het? PSV moet echt heel diep gaan graven, maar echt diep. Als je PSV nu ziet, dan kun je toch niet echt zeggen: dit is een kampioenskandidaat, een team dat gaat strijden om de titel."