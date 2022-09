Fenerbahçe neemt in Europa League op valreep revanche op Dinamo Kyiv

Donderdag, 8 september 2022 om 20:52 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:52

Fenerbahçe is de groepsfase in de Europa League begonnen met een 2-1 overwinning op Dinamo Kyiv. De Turken kwamen in eigen huis na ruim een half uur op voorsprong via Gustavo Henrique, waarna de Oekraïners in de tweede helft via Viktor Tsygankov op gelijke hoogte kwamen. Lang leek 1-1 ook de eindstand te worden, totdat invaller Michy Batshuayi Fenerbahçe vlak voor tijd alsnog de drie punten bezorgde. Daardoor gaat de ploeg van trainer Jorge Jesus samen met Stade Rennes aan kop in poule B.

Fenerbahçe en Dinamo Kyiv troffen elkaar al in juli in de voorronde van de Champions League. Toen eindigde het heenduel in 0-0, waarna de Oekraïners op bezoek bij Fenerbahçe met 1-2 wisten te winnen. Uiteindelijk verloor Dinamo Kyiv in de play-offs van de Champions League van Benfica (0-2 en 3-0), waardoor ook zij alsnog genoegen moesten nemen met een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Fenerbahçe had donderdagavond dus de kans om revanche te nemen, en begon daarbij met voormalig NEC’er Ferdi Kadioglu in de basis. Enner Valencia, topscorer van de Turkse Süper Lig met zes goals, begon op de bank. Datzelfde gold bij Dinamo Kyiv voor Oleksandr Karavajev, die tijdens de eerdere ontmoeting in Istanbul nog voor het winnende doelpunt had gezorgd.

De eerste kansen van het duel waren voor de thuisploeg. Attila Szalai, Henrique en Ezgjan Alioski kregen allen de kans om de openingstreffer te maken, maar steeds stond doelman Georgiy Bushchan in de weg. Na ruim een half uur was het alsnog raak voor de Turken, toen Henrique een corner van Diego Rossi binnenknikte. Ook in de resterende minuten van de eerste helft was Fenerbahçe dominant, maar gescoord werd er niet meer.

In het tweede bedrijf kroop Dinamo Kyiv wat meer uit zijn schulp. Eerst ging een kopbal van Denys Harmash nog over, maar na ruim een uur spelen was het alsnog raak. Vitaliy Buyalskyi vond Tsygankov, die de bal van binnen het strafschopgebied in de hoek achter doelman Altay Bayindir werkte. In de fase daarna gingen beide ploegen op jacht naar de overwinning, waarbij Fenerbahçe aan het langste eind trok. Een lange inworp kwam in de blessuretijd voor de voeten van Batshuayi, die van dichtbij de 2-1 binnenknalde. Het andere duel in poule B, tussen AEK Larnaca en Stade Rennes, eindigde in 2-1 voor de Fransen. Fenerbahçe gaat volgende week donderdag op bezoek bij Rennes, terwijl Dinamo Kyiv het opneemt tegen Larnaca.