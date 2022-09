AS Roma kan geen moment imponeren en gaat ten onder in Bulgarije

Donderdag, 8 september 2022

AS Roma heeft zich donderdagavond in zijn eerste Europa League-duel verslikt in Ludogorets. De ploeg van José Mourinho kon geen moment overtuigen en kreeg het deksel op de neus: 2-1. De Braziliaan Cauly leek de matchwinner te worden voor de Bulgaren, waar Sergio Padt het doel verdedigde. Vlak voor tijd echter, maakte Eldor Shomurodov voor Roma gelijk, maar meteen daarna zorgde invaller Nonato voor de 2-1. Enkele dagen na de zeperd tegen Udinese (4-0 nederlaag) is dit de tweede dreun voor de Romeinen.

Bij Roma was er zelfs geen plek op de reservebank voor Rick Karsdorp. Zijn positie op rechts werd ingenomen door Zeki Celik. Afgelopen weekend stond de Nederlander met een fout aan de basis van de nederlaag die Roma bij Udinese leed. Georginio Wijnaldum is de komende maanden niet beschikbaar vanwege een scheenbeenbreuk. Paulo Dybala maakte zijn debuut in de Europa League. De Argentijn kwam tot dusver alleen in de Champions League (18 doelpunten in 53 wedstrijden).

Na vijf minuten dachten de fans in de Huvepharma Arena in Razgrad dat hun ploeg de score opende. Na een slimme pass kwam Kiril Despodo voor het doel van keeper Mile Svilar, maar hij schoot naast. Roma nam het heft meer in handen en dat resulteerde in een tweetal kansen van Lorenzo Pellegrini. Padt bleek echter een sta-in-de-weg. Gianluca Mancini was nog het dichtst bij een Romeinse treffer. Zijn inzet spatte uiteen op de lat. In het tweede bedrijf gingen beide ploegen nadrukkelijker op zoek naar de openingstreffer.

De bezoekers waren dichtbij via Dybala. Hij zag zijn schot slechts enkele centimeters naast de linkerpaal vliegen. De thuisploeg deelde vervolgens een waarschuwing uit via Jakub Piotrowski, die even later een assist gaf op Braziliaan Cauly. Laatstgenoemde werd niet aangepakt, mocht gewoon doorlopen en schoof binnen: 1-0. Mourinho besloot om verse krachten binnen de lijnen te brengen, waaronder Shomurodov. Dat leek zijn vruchten af te gaan werpen toen hij vlak voor tijd de gelijkmaker aantekende. Uiteindelijk ging Roma toch nog ten onder: de Braziliaanse invaller Nonato die zijn invalbeurt bekroonde met de winnende treffer. Hij kon in het strafschopgebied van de Romeinen vrij schieten en zo de 2-1 aantekenen.