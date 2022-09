Marquinhos kent heerlijk debuut voor Arsenal; minuut stilte ingelast na rust

Donderdag, 8 september 2022 om 20:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:38

Arsenal is de groepsfase van de Europa League begonnen met een moeizame overwinning bij FC Zürich. De B-formatie van Mikel Arteta werd bij de hand genomen door debutant Marquinhos, die een doelpunt en een assist op Eddie Nketiah voor zijn rekening nam. Tussendoor scoorden de Zwitsers uit een penalty: 1-2. In de rust van de wedstrijd werd bekend dat de Britse koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd is overleden. De tweede helft werd daarom voorafgegaan met een minuut stilte. Arsenal en FC Zürich zitten in Groep A bij PSV, dat gelijktijdig niet kon winnen van Bodø/Glimt (1-1).

De Europa League-wedstrijd was voor Arteta een gelegenheid om sterspelers als Martin Ødegaard, Gabriel Jesus en Bukayo Saka rust te gunnen. De Spanjaard maakte liefst zeven wijzigingen ten opzichte van de verloren topper tegen Manchester United (3-1 verlies): Doelman Matt Turner en rechterwingback Marquinhos maakten hun debuut, terwijl ook Rob Holding, Takehiro Tomiyasu, Kieran Tierney, Fábio Vieira en Eddie Nketiah in het elftal kwamen.

?????? Marquinhos scoort bij zijn debuut voor @Arsenal en dan komen er een hoop emoties los ?? ?? ESPN #?? #ZURARS pic.twitter.com/cUOTYXQ3uu — ESPN NL (@ESPNnl) September 8, 2022

Arsenal had in de eerste helft liefst 75 procent van de tijd de bal, maar wist het compact verdedigende Zürich daarmee niet in enorme problemen te brengen. De enige keer dat Arsenal voor rust het net wist te vinden, kwam dan ook voort uit een counter. Nketiah bracht de bal laag voor het doel, waarna de opgestoomde Marquinhos er alleen nog tegenaan hoefde te lopen: 0-1. De negentienjarige Braziliaan, die de hele rechterflank bestreek, kwam deze zomer voor een kleine vier miljoen euro over van São Paulo.

Die voorsprong hield geen stand tot aan de rust: Nketiah tikte vlak voor rust Fidan Aliti aan na een doorgeschoten hoekschop, en moest toezien hoe Mirlind Kryeziu de daaruit voortkomende penalty binnenschoot: 1-1. Ook in de tweede helft imponeerde Arsenal nauwelijks, maar dankzij Nketiah werd de zege alsnog over de streep getrokken. De spits kopte na een uur spelen een voorzet over grote afstand van Marquinhos binnen: 1-2.

Arteta bracht in het laatste half uur Oleksandr Zinchenko, Ødegaard, Saka en Jesus alsnog in. Laatstgenoemde dribbelde zich in het strafschopgebied naar een behoorlijke schietkans, maar zag Yanick Brecher redding brengen. Arsenal kwam in blessuretijd goed weg toen Ivan Santini een vrije kopbal recht op het doel af stuurde.