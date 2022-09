Walter Benítez voorkomt in slotminuut nóg grotere teleurstelling PSV

Donderdag, 8 september 2022 om 20:37 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:07

PSV heeft donderdagavond slechts een punt overgehouden aan het eerste groepsduel van de Europa League. In het Philips Stadion beten de Eindhovenaren zich stuk op de defensie van Bodø/Glimt: 1-1. Voor rust kwamen de Noren op voorsprong via Albert Gronbaek, waarna Cody Gakpo in de tweede helft op aangeven van Anwar El Ghazi de stand gelijktrok. In de slotminuut voorkwam doelman Walter Benítez met een fraaie redding nog dat de bezoekers met de zege aan de haal gingen.

Van Nistelrooij voerde enkele wijzigingen door na de nederlaag van afgelopen zaterdag tegen FC Twente (2-1). Zo begonnen Phillipp Mwene en Ismael Saibari aan de aftrap ten koste van respectievelijk André Ramalho en Johan Bakayoko. Jordan Teze schoof door de aanwezigheid van Mwene naar het hart van de defensie. De spitspositie werd ingevuld door Yorbe Vertessen, terwijl Xavi Simons naar de nummer 10-positie verhuisde. Guus Til moest daardoor genoegen nemen met een plek op de bank.

PSV begon met aanvallende intenties aan de wedstrijd en had nog voor het verstrijken van de vierde speelminuut al twee goede mogelijkheden genoteerd. Saibari testte de reflexen van doelman Nikita Haikin met een schot van binnen het zestienmetergebied, waarna Simons vanaf de rand van het strafschopgebied een herkansing kreeg. De aanvallende middenvelder zocht de rechterbenedenhoek, maar opnieuw lag Haikin in de weg. Na een kwartier spelen leek het erop dat de sluitpost van de Noren hands maakte op circa dertig meter van zijn doel; uit de herhaling bleek echter dat de ingezette tackle correct was en daarmee zijn ploeg redde.

Na een half uur spelen kwamen de Eindhovenaren opnieuw dicht bij een treffer. Eerst verzuimde Gakpo te scoren na een fraaie pass van Vertessen, terwijl laatstgenoemde enkele minuten later opzichtig faalde. Haikin tikte de bal voor de voeten van de gelegenheidsspits, die van dichtbij kon intikken maar voorlangs schoot. Een minuut voor rust sloeg Bodø/Glimt toe. Mwene gaf Gronbaek alle ruimte om een actie te maken en naar binnen te trekken. De linksbuiten maakte dankbaar gebruik van zijn vrijheid en krulde op fraaie wijze binnen in de verre hoek: 0-1.

In het tweede bedrijf voerde PSV de druk noodgedwongen op en creëerde men via Joey Veerman een nieuwe mogelijkheid. De middenvelder beproefde zijn geluk met een schot van afstand, maar Haikin reageerde alert op de verraderlijke stuit. Kort nadat Anwar El Ghazi binnen de lijnen kwam voor Vertessen, kwam PSV op gelijke hoogte. De invaller had een slimme hakbal in huis op Gakpo, die vervolgens op koelbloedige wijze afrondde: 1-1. Na de gelijkmaker ging de thuisploeg nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer, maar men slaagde er niet in om door de Noorse defensie te breken. Bodø/Glimt kreeg in de slotminuut een grote kans op de zege; Benítez kon echter ternauwernood redding brengen.