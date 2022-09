Diego Costa keert terug in Europa en gaat aan de slag in Premier League

Donderdag, 8 september 2022 om 21:02 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:01

Wolverhampton Wanderers heeft zich versterkt met Diego Costa, zo meldt Fabrizio Romano. De 33-jarige spits zat sinds januari zonder club en trainde deze week al mee bij de Wolves. Costa, die een contract tekent tot medio 2023, wordt gezien als vervanger van Sasa Kalajdzic. De Oostenrijker scheurde afgelopen zaterdag tegen Southampton (1-0) zijn kruisband.

Kalajdzic kwam eind augustus voor achttien miljoen euro over van VfB Stuttgart, maar kende een zeer ongelukkig debuut. Halverwege de competitiewedstrijd tegen Southampton moest hij zich laten vervangen, waarna bleek dat hij een gescheurde kruisband had opgelopen. Wolverhampton heeft met Raúl Jiménez, Hee-chang Hwang en Leonardo Bonatini nog drie andere opties voor de spitspositie, maar Jiménez is licht geblesseerd, terwijl trainer Bruno Lage nog niet volledig overtuigd is van de andere twee spelers. Dankzij de komst van Costa heeft de Portugese oefenmeester nu meer opties.

Diego Costa to Wolves, here we go! Been told contract until June 2023 has been signed right now after he successfully completed medical tests in the morning. ???? #WWFC Diego returns to Premier League as free agent to replace Kalajdzic after his ACL injury. Official soon. pic.twitter.com/0gjP6EJngC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2022

Costa, die deze zomer ook al werd gelinkt aan Rayo Vallecano, wilde dolgraag terugkeren in Europa. Hij speelde sinds augustus vorig jaar gedurende vijf maanden in zijn geboorteland Brazilië voor Atlético Mineiro. Daar was hij goed voor vijf goals in negentien wedstrijden, waarmee hij zijn club aan de landstitel en de beker hielp. In januari van dit jaar liet Costa zijn contract bij Atlético Mineiro ontbinden, omdat hij niet kon aarden in Belo Horizonte.

Het is voor de 24-voudig international van Spanje niet de eerste keer dat hij actief is in de Premier League. Van 2014 tot 2017 was Costa in 120 officiële wedstrijden voor Chelsea goed voor 59 treffers en 23 assists. Daarnaast werd hij twee keer landskampioen van Engeland. In 2018 vertrok el Mapache voor een transfersom van zestig miljoen euro naar Atlético Madrid, waar hij in december 2020 zijn contract liet ontbinden om persoonlijke redenen.