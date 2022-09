Sfeer slaat totaal om in Nice: fan valt van tribune bij rellen; duel uitgesteld

Donderdag, 8 september 2022 om 19:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:25

De aftrap van het Conference League-duel tussen OGC Nice en 1. FC Köln is uitgesteld. Het eerste fluitsignaal had om 18.45 uur moeten klinken vanuit de Allianz Riviera, maar supportersrellen gooiden roet in het eten. Hoewel de sfeer kort voor aanvang van de wedstrijd nog gemoedelijk was, sloeg de ambiance in het stadion snel om. Mits er geen nieuwe rellen uitbreken, wordt de aftrap verschoven naar 19.45 uur.

Duitse supporters reisden massaal af naar de Côte d’Azur om de eerste deelname aan een Europees hoofdtoernooi sinds 2018 te vieren. ‘s Middags gingen er al beelden viraal van de feestelijke sfeer in het centrum van Nice, maar kort na het openen van de stadiondeuren werd het grimmig. Fans van Köln braken uit het uitvak en zochten de confrontatie met Nice-supporters, waarna de aanhangers van de thuisclub reageerden. Er werd met vuurwerk gegooid en de supporters gingen elkaar te lijf. Bovendien melden diverse Franse media dat er een persoon van de tribune is gevallen.