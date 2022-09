‘Basacikoglu vindt op de valreep nieuw avontuur en begint aan zevende club’

Donderdag, 8 september 2022 om 18:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:17

Er komt een einde aan het huwelijk tussen Heracles Almelo en Bilal Basacikoglu. De buitenspeler kwam dit seizoen nog niet in actie voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie en vertrekt naar Tuzlaspor, dat uitkomt op het tweede niveau in Turkije. Beide clubs hebben de transfer nog niet bevestigd.

Basacikoglu maakte vorig seizoen in het degradatiejaar nog geregeld zijn opwachting namens Heracles, maar kwam dit seizoen nog niet in actie. In de competitieduels die de Almeloërs gespeeld hebben werd de Turks Nederlandse buitenspeler op de tribune geposteerd. Basacikoglu kan zijn gewenste transfer nog maken, daar de window in Turkije donderdagavond pas sluit. In de meeste overige landen in Europa sloot de transferwindow vorige week.

Tuzlaspor en son Heracles formasi giyen Bilal Basacikoglu ile görüsüyor. pic.twitter.com/60L8ejSDWs — Alt Ligler TR (@AltLiglerTR) September 8, 2022

Met Tuzlaspor komt Basacikoglu uit op het tweede niveau in Turkije. De club is het seizoen begonnen met vier punten uit vier duels en bezet daarmee de veertiende plek op de ranglijst. De aanvaller had bij Heracles nog een contract tot volgend jaar zomer, waardoor Heracles een bescheiden transfersom overhoudt aan zijn vertrek. Het is niet bekend hoe hoog de transfersom is. Basacikoglu kwam vorig jaar binnen bij Heracles, maar wist nooit een basisplaats af te dwingen.

De Almeloërs zullen vooral blij zijn dat met Basacikoglu opnieuw een van de grootverdieners van de loonlijst vertrekt. Vorige week donderdag, op de laatste dag van de buitenlandse transferwindow, maakte de club met het vertrek van Sinan Bakis het afscheid van een andere grootverdiener bekend. Het tweetal kwam niet voor in de plannen van John Lammers en werd dit seizoen op de tribune geposteerd. Bakis kwam in Almelose dienst tot achttien treffers in 62 wedstrijden.