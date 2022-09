Chelsea handelt razendsnel en presenteert Potter als opvolger van Tuchel

Donderdag, 8 september 2022 om 16:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:09

Graham Potter is de nieuwe manager van Chelsea, zo maakt de Londense club bekend via de officiële kanalen. Woensdagochtend kwam toch enigszins onverwacht het nieuws dat de Londenaren niet verder wensten te gaan met Thomas Tuchel. De club heeft echter razendsnel doorgeschakeld en presenteert Potter met een vijfjarig contract. De 47-jarige oefenmeester nam sinds 2019 de honneurs waar bij Brighton and Hove Albion.

Tuchel verspeelde in de Premier League al acht punten en ging dinsdagavond tijdens de eerste speeldag van de Champions League op beschamende wijze onderuit op bezoek bij Dinamo Zagreb (1-0). Voor de Amerikaanse eigenaren was het voldoende om de 49-jarige Duitser zijn congé te geven. Potter werd vervolgens door de bookmakers al snel naar voren geschoven als belangrijkste kandidaat om Tuchel op te volgen. Volgens Sky Sports voerde Chelsea-eigenaar Todd Boehly woensdag voor het eerst gesprekken met Potter.

De Londense club bereikte meteen een mondeling akkord, waarna de besprekingen donderdagochtend vroeg zijn voortgezet. De nadruk lag daarbij op de juridische details van zijn contract en de staf die Potter bij Chelsea moet gaan ondersteunen. The Blues maakten duidelijk dat ze bereid zijn om de contractueel vastgelegde afkoopsom van dertien miljoen voor Potter aan Brighton te betalen. Mauricio Pochettino en Zinedine Zidane, die beiden zonder werk zitten, en Sporting Portugal-trainer Rúben Filipe Marques Amorim stonden ook allemaal op de shortlist van Chelsea.

Trots

"Ik ben ongelooflijk trots om Chelsea te mogen vertegenwoordigen als manager", laat Potter weten in een eerste reactie op de clubsite. "Ik ben erg verheugd om samen te mogen werken met Chelsea's nieuwe eigendomsgroep en kijk ernaar uit om de selectie te ontmoeten, ermee samen te werken en een team en cultuur te ontwikkelen waar onze fans trots op kunnen zijn. Ik wil ook graag mijn oprechte dank uitspreken aan Brighton and Hove Albion voor het bieden van deze kans en in het bijzonder aan Tony Bloom en alle spelers, staf en supporters voor hun voortdurende steun tijdens mijn tijd bij de club."

De 47-jarige Potter staat sinds mei 2019 aan het roer bij Brighton and Hove Albion. Hij eindigde het afgelopen seizoen knap als negende in de Premier League met the Seagulls en is het nieuwe seizoen ook voortvarend begonnen. Brighton bezorgde Erik ten Hag en Manchester United vorige maand een pijnlijke nederlaag op Old Trafford (1-2) en staat na zes competitieduels op een vierde plaats met dertien punten. Het contract van de manager liep bij Brighton nog door tot medio 2025, maar dat wordt dus afgekocht.