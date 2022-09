Van der Vaart zorgde voor bijzonder schokeffect: ‘Het was moeilijk en niet leuk’

Emil Holten heeft een boekje opengedaan over de manier waarop Rafael van der Vaart de boel op scherp probeerde te krijgen bij Esbjerg fB. De voormalig Oranje-international stapte na het plotselinge vertrek van Peter Hyballa in als interim-trainer en besloot met zijn pupillen de stad in te gaan. Volgens Holten was de inspiratiesessie 'moeilijk en niet leuk', maar heeft het wel zijn gewenste effect gehad.

Esbjerg kende afgelopen seizoen roerige maanden. Eerst zette de club Hyballa en Roland Vrabeec op straat om het seizoen uiteindelijk af te maken met het duo Van der Vaart en Michael Kryger. Laatstgenoemden kregen het echter niet voor elkaar om handhaving af te wenden, waardoor de Deense club voor het eerst in 28 jaar niet op het eerste of tweede niveau in Denemarken actief is. In de documentaire Love it of leave it wordt een inkijkje gegeven achter de poorten van de Blue Water Arena.

Holten vertelt over de manier waarop Van der Vaart alles bij elkaar probeerde te krijgen na het vertrek van Hyballa. De Duitser vertrok na een breed uitgemeten conflict met de spelers van de Deense club, die de coach onder meer beschuldigden van mishandeling. Ook tegenvallende resultaten lagen ten grondslag aan het vroegtijdige vertrek. "Het was op een maandag, dus totaal ongehoord in onze wereld", vertelt Holten over de stapavond met Van der Vaart.

"De eerste twee uur vermaakte iedereen zich, maar daarna stopte de muziek om met elkaar te praten. We keken elkaar in de ogen en zeiden wat we van elkaar dachten. Dat was niet mooi. We hebben ons hart gelucht. Het was moeilijk en niet leuk. Twee uur later waren we allemaal dronken en knuffelden we elkaar. Sindsdien was het heel anders om naar de club te komen. Het heeft ons sterker gemaakt." Op het derde niveau is Esbjerg begonnen met tien punten uit vijf duels. De ploeg bezet daarmee de vierde plek op de ranglijst.