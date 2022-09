Schlemiel van CL-finale 2018 krijgt kans op eerherstel in Premier League

Donderdag, 8 september 2022 om 15:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:45

Loris Karius gaat zijn loopbaan vervolgen bij Newcastle United. Fabrizio Romano schrijft dat alleen een medische keuring de 29-jarige doelman nog scheidt van een verhuizing naar the Magpies, die tijdelijk een tweede keeper zoeken vanwege de blessure van Karl Darlow. Karius liep deze zomer uit zijn contract bij Liverpool, waar zijn dienstverband vooral gekenmerkt werd door regelmatig geblunder. Fans van the Reds zullen zich vooral de Champions League-finale voor de geest halen, toen de Duitser aan de basis stond van de 3-1 nederlaag tegen Real Madrid.

Volgens Romano zijn Karius en Newcastle al persoonlijk akkoord over een kortstondige verbintenis. Darlow, tweede keeper in Newcastle-upon-Tyne, liep woensdag op de training een enkelblessure op, die hem minimaal tot het WK aan de kant houdt. De huidige nummer elf van de Premier League zocht daarom naar een geschikte back-up voor eerste keus Nick Pope en vond de juiste man in de transfervrije Karius.

Voor de Duitser kwam er deze zomer een einde aan een zesjarig dienstverband bij Liverpool. Karius was nooit onomstreden op Anfield Road, maar kreeg in de Champions League-finale van 2018 wel de voorkeur boven Simon Mignolet. De goalie ging tweemaal opzichtig in de fout: eerst bij de openingstreffer van Karim Benzema, daarna bij de allesbeslissende 3-1 van Gareth Bale. Liverpool wist genoeg en haalde het seizoen daarop direct een nieuwe keeper in de persoon van Alisson Becker. Karius werd voor twee jaar verhuurd aan Besiktas.

In Turkije kwam Karius in totaal tot 67 duels, waarin hij bij tijd en wijle zijn klasse liet zien. De Duitser raakte echter in conflict met zijn tijdelijke werkgever, vanwege salaris dat maar niet uitbetaald werd. Karius keerde daarop terug naar Engeland en werd in het seizoen 2020/21 verhuurd aan Union Berlin. Daar moest hij voorrang verlenen aan Andreas Luthe en speelde over alle competities slechts vijf duels. Afgelopen seizoen vertelde Klopp aan Karius dat er geen plek meer was voor Karius, en de Duitser speelde geen minuut in zijn laatste contractjaar. In Newcastle doet zich nu de kans voor op eerherstel.