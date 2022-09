Ajax is vertegenwoordigd in Champions League-sterrenelftal van de UEFA

Donderdag, 8 september 2022 om 14:43 • Guy Habets

Mohammed Kudus is door de UEFA opgenomen in het Team van de Week na de eerste speelronde van de Champions League. De Ajacied, die in het team als middenvelder is opgesteld maar woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA tegen Rangers (4-0) in de spits speelde, zette een indrukwekkende prestatie neer en maakte op fenomenale wijze de 3-0.

De basisplaats van Kudus bij Ajax was verrassend, aangezien de verwachting was dat Brian Brobbey in de punt van de aanval zou spelen. Trainer Alfred Schreuder koos toch voor de Ghanees en die keuze betaalde zich uit. Nadat Edson Álvarez de 1-0 inkopte en Steven Berghuis met een gelukje de tweede Ajax-goal liet noteren, was het aan Kudus om zich te laten zien. Hij ontdeed zich met één beweging van twee tegenstanders, liet ook James Tavernier zijn hielen zien en kogelde de bal met links via de binnenkant van de paal in de hoge verre hoek.

Dat Kudus goed speelde, is ook de UEFA opgevallen. Zij namen hem op in het Team van de Week na de eerste speelronde van het miljoenenbal. Daarin staat de Ajacied wel als middenvelder opgesteld, maar dat lijkt te maken te hebben met het feit dat Robert Lewandowski in de spits is neergezet. Onder meer Leroy Sané, Rúben Dias en João Cancelo staan ook in het elftal. Met Marcus Edwards, die ooit op huurbasis voor Excelsior speelde en woensdagavond zijn Sporting Portugal bij de hand nam, staat er ook nog een voormalig Eredivisie-speler in het team.