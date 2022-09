Van Dijk likt de wonden na rampavond: ‘Dit is heel moeilijk om te accepteren’

Donderdag, 8 september 2022 om 14:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:24

Virgil van Dijk en Liverpool likken de wonden na de afgang in de Champions League tegen Napoli. The Reds gingen woensdagavond tijdens de eerste speelronde met 4-1 onderuit en lieten ook in de Premier League al negen punten liggen. Van Dijk heeft er alle vertrouwen in de neerwaartse spiraal om te draaien, zo liet hij na de deceptie in Napels weten aan het clubkanaal van Liverpool. De Oranje-international weigert met een beschuldigende vinger naar ploeggenoten te wijzen.

Liverpool werd in de eerste helft in Stadio Diego Armando Maradona compleet van de mat geveegd en keek halverwege tegen een 3-0 achterstand aan. "Dit is teleurstellend, zeker", begint Van Dijk. "Het is heel moeilijk om dit te accepteren. We steken niet in de beste vorm, maar we komen hieruit. Dat is het vertrouwen dat ik heb. We hebben elkaar nodig, we moeten bij elkaar blijven. Niet alleen wij als spelers, maar de hele club. We hebben het natuurlijk allemaal meegemaakt. Het is duidelijk dat we allemaal mensen zijn, we willen proberen zo goed mogelijk te presteren. Soms kun je een slecht moment hebben en daar zitten we momenteel in."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een van de spelers die het slechtst voor de dag kwam was Joe Gomez. De centrumverdediger zag er bij meerdere doelpunten niet goed uit. "We moeten bij elkaar blijven", aldus Van Dijk. "We moeten niet met de beschuldigende vinger wijzen. Iedereen weet dat het beter kan. Wat ik zei, we zijn geen robots, we proberen te presteren en je kunt slechte momenten hebben. Het is hoe je ermee omgaat. We gaan kijken naar wat er vanavond is gebeurd en concentreren ons dan op de wedstrijd die voor ons ligt. Het is goed voor ons dat er vrij snel weer een wedstrijd is. Hopelijk zetten we een geweldige prestatie en goed resultaat neer."

De ploeg van manager Jürgen Klopp heeft nog twee dagen om te herstellen. Zaterdag wacht met Wolverhampton Wanderers de volgende test. "We kunnen dit omzetten, zeker. Er zijn nog zoveel wedstrijden te gaan, maar je wilt een goede start hebben. De situatie is zoals hij is. De volgende wedstrijd in de Champions League is Ajax-thuis. We hebben de fans nodig en we hebben een goede prestatie nodig. Dat begint zaterdag tegen een goede tegenstander. We zullen alles geven. Het belangrijkste is om bij elkaar te blijven. Als je anderen de schuld geeft en niet naar jezelf kijkt of negativiteit creëert rond de club, dan komen we hier niet uit. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit samen omdraaien."