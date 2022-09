Xavi kijkt zijn ogen uit: ‘Hij is op het niveau van Neymar in zijn beste tijd'

Donderdag, 8 september 2022 om 14:19 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:00

Xavi heeft niets dan lovende woorden over voor Ousmane Dembélé. De 25-jarige rechtsbuiten van Barcelona was woensdag goed voor twee assists in het Champions League-duel met Viktoria Plzen (5-1) en lijkt zijn piekvorm uit zijn tijd bij Borussia Dortmund eindelijk hervonden te hebben. Dat is ook Xavi niet ontgaan: de trainer acht zijn pupil zelfs op hetzelfde niveau als zijn voorganger in piekvorm.

Dembélé was woensdag een continue plaag voor de Tsjechische verdediging en was zowel aangever bij de 3-1 van Robert Lewandowski als de 5-1 van Ferran Torres. Heel Spotify Camp Nou schaarde zich achter de rechtsbuiten, die vorig seizoen nog regelmatig uitgefloten werd door het thuispubliek. Xavi ziet zijn pupil na een zware periode weer genieten. "Hij is blij, hij heeft lol", zei de oefenmeester na afloop van het duel. "Hij maakt het verschil, hij passt, scoort, is beslissend – hij is in vorm. Ik wil hem niet te veel de hemel in prijzen, maar in de één-op-één is hij van het niveau van Neymar in zijn beste tijd."

Dembélé lag zeker afgelopen winter zwaar onder vuur in Barcelona. De Fransman kon het maar niet eens worden met de Catalanen over een contractverlenging, waarop de clubleiding hem publiekelijk schoffeerde en hem zelfs tijdelijk uit de selectie zette. Xavi zorgde er echter voor dat Dembélé al weer snel terug kon keren. In tegenstelling tot de clubleiding heeft de trainer van Barcelona zich altijd achter de vleugelaanvaller geschaard. Dat Dembélé deze zomer besloot toch een nieuwe verbintenis te ondertekenen in Noordoost-Spanje, kwam grotendeels door Xavi, zo verklaarde hij onlangs in een interview met Sport.

De 27-voudig Frans international besloot het afgelopen seizoen als 'koning aangever' van LaLiga: met dertien assists deed niemand het beter dan hij. Het was het eerste jaar waarin hij zijn prijskaartje enigszins waarmaakte. Dembélé kwam in de zomer van 2017 over van Borussia Dortmund voor liefst 125 miljoen euro, maar kampte in zijn eerste vier seizoenen voortdurend met blessures. Ook kwam hij enkele malen in opspraak vanwege disciplinaire problemen. De teller staat bij Barcelona momenteel op 155 duels, waarin hij 33 keer scoorde en 38 keer aangever was.