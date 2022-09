Ronaldo debuteert in Europa League; ook Casemiro en Antony basis

Donderdag, 8 september 2022 om 19:48 • Guy Habets • Laatste update: 19:59

Erik ten Hag heeft zijn opstelling voor het Europa League-treffen tussen Manchester United en Real Sociedad bekendgemaakt. De Nederlandse oefenmeester heeft besloten om een aantal spelers rust te gunnen en dat betekent dat Cristiano Ronaldo weer eens een basisplaats heeft. Raphaël Varane en Lisandro Martínez worden centraal achterin vervangen door Harry Maguire en Victor Lindelöf. Tyrell Malacia krijgt wederom een basisplek.

Harry Maguire kreeg afgelopen week al te horen dat hij mochten spelen tegen Sociedad, aangezien Varane en Martínez op de nominatie stonden om rust te krijgen van Ten Hag. Daar heeft de Tukker het echter niet bij gehouden, want ook Bruno Fernandes en Marcus Rashford starten donderdagavond vanaf de bank. Verder maakt Casemiro centraal op het middenveld zijn basisdebuut.

Antony, die tijdens zijn debuut afgelopen weekend tegen Arsenal nog de harten van de fans van United stal door meteen een doelpunt te maken, begint vanaf de rechterflank. Cristiano Ronaldo, afgelopen weekend wissel, staat ditmaal wél in de basis. De Portugees, waarvan Ten Hag al zei dat hij steeds fitter begint te worden, staat in de spitspositie bij the Red Devils. Anthony Elanga staat linksbuiten en completeert de voorhoede.

United begint de Europa League-campagne dus meteen met een wedstrijd tegen Real Sociedad, de op papier sterkste tegenstander in Poule E. De overige twee ploegen in Groep E zijn Sheriff Tiraspol en Omonia Nicosia. Zij treffen elkaar donderdagavond op Cyprus. Volgende week gaat United op bezoek bij Sheriff in Moldavië en tussendoor spelen de Engelsen in de Premier League nog op Selhurst Park tegen Crystal Palace.

Opstelling van Manchester United: De Gea; Dalot, Maguire, Lindelöf, Malacia; Casemiro, Eriksen, Fred; Antony, Ronaldo, Elanga.