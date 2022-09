Van Nistelrooij verrast met eerste basisplek van het seizoen voor Vertessen

Donderdag, 8 september 2022 om 17:22 • Guy Habets • Laatste update: 17:31

Ruud van Nistelrooij heeft zijn opstelling voor het Europa League-duel met FK Bodø/Glimt bekendgemaakt. De oefenmeester voert enkele wijzigingen door na de nederlaag van afgelopen zaterdag tegen FC Twente (2-1). Zo staan Phillipp Mwene en Ismael Saibari aan de aftrap. De spitspositie wordt ingevuld door Yorbe Vertessen. Het duel vangt om 18.45 uur aan in het Philips Stadion.

PSV leed zaterdag op bezoek bij FC Twente zijn eerste competitienederlaag van het seizoen. Het was een volgende domper nadat de Eindhovenaren in de play-offs van de Champions League werden uitgeschakeld door het Rangers van Giovanni van Bronckhorst. Van Nistelrooij kiest tegen FK Bodø/Glimt voor Phillipp Mwene als rechtsback. Het centrum van de defensie wordt gevormd door Jordan Teze en Armando Obispo, wat betekent dat André Ramalho zijn basisplaats kwijtraakt. Philipp Max start als linksback, terwijl Walter Benítez het Eindhovense doel verdedigt.

Van Nistelrooij kiest kort voor de verdediging voor de controleurs Ibrahim Sangaré en Joey Veerman. Laatstgenoemde sprak na het beslissende duel met Rangers nog openlijk zijn onvrede uit over het gegeven dat hij als nummer 10 werd geposteerd. Veerman speelde de afgelopen Eredivisie-duels weer in een controlerende rol en maakte vooral tegen Excelsior (1-6 winst) en FC Volendam (7-1 winst) op zijn vertrouwde positie een goede indruk. Ook Xavi Simons begint in de basis.

PSV en Van Nistelrooij zijn nog altijd zoekende nu Luuk de Jong voorlopig aan de kant staat met een blessure. De spitspositie werd de afgelopen duels ingevuld door Simons en Saibari. Simons lijkt tegen de Noren echter als nummer 10 te starten en Saibari vanaf rechterflank. De spitspositie wordt zeer waarschijnlijk ingevuld door Vertessen, die voor het eerst dit seizoen aan de aftrap verschijnt. De aanvaller had te kampen met een blindedarmontsteking en is pas net hersteld. Cody Gakpo begint zoals vertrouwd vanaf de linkervleugel.

Opstelling PSV: Benítez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Veerman, Simons, Sangaré; Saibari, Vertessen, Gakpo