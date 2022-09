Slot wijst vervanger voor Geertruida aan en stelt ‘twijfelgevallen’ op

Donderdag, 8 september 2022 om 19:37 • Guy Habets • Laatste update: 19:36

De opstelling van Feyenoord voor het Europa League-treffen met Lazio is bekend. Trainer Arne Slot heeft gekozen voor Marcus Pedersen als vervanger van Lutsharel Geertruida, die met de ziekte van Pfeiffer kampt. Verder blijken alle spelers die afgelopen weekend nog last hadden van pijntjes, 'gewoon' fit te zijn.

Na de uitbeurt in Deventer van afgelopen weekend (3-4 zege) had een aantal spelers klachten. Pedersen werd in de rust al gewisseld met een lichte blessure, terwijl Dávid Hancko en Danilo in de tweede helft met pijnlijke gezichten naar de kant strompelden. Zij kunnen echter ‘gewoon’ in actie komen tegen Lazio, want Slot heeft het drietal in de basiself opgenomen. Geertruida is de enige die vanwege fysieke malheur verstek moet laten gaan.

De verdediger, die de ziekte van Pfeiffer heeft en voorlopig afwezig zal zijn, wordt op rechtsback vervangen door Pedersen. Quilindschy Hartman is opnieuw de linkervleugelverdediger. Afgelopen weekend in de Adelaarshorst begon hij nog op de bank en viel hij in voor aanwinst Fredrik Bjørkan, die geen beste indruk achterliet. Nu mag Hartman het dus laten zien.

Het centrale duo wordt gevormd door Gernot Trauner en Hancko en op het middenveld kiest Slot voor zijn vaste formatie. Dat betekent dat Quinten Timber en Orkun Kökçü in de controle zullen spelen en dat Sebastian Szymanski de aanvallende impulsen vanaf het middenveld moet verzorgen. Patrik Wålemark, Danilo en Javairô Dilrosun staan voorin geposteerd om voor de doelpunten te gaan zorgen. Justin Bijlow verdedigt uiteraard het Rotterdamse doel.

De opstelling van Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman; Kökçü, Timber, Szymanski; Wålemark, Danilo, Dilrosun.