Leipzig stelt twee dagen na Europees debacle alweer een nieuwe trainer aan

Donderdag, 8 september 2022 om 13:08 • Guy Habets • Laatste update: 13:32

Marco Rose is de nieuwe trainer van RB Leipzig. De 45-jarige Duitser neemt het stokje over van Domenico Tedesco, die na de smadelijke 1-4 nederlaag in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk de laan uitgestuurd werd. Rose, die geboren is in Leipzig, heeft een contract tot medio 2024 ondertekend.

Onder Tedesco werd vorig seizoen na een teleurstellende competitiestart een inhaalrace ingezet, die leidde tot het halen van de vierde plaats, een bijbehorend Champions League-ticket en het winnen van de Duitse beker. Toch had hij niet genoeg krediet om een reeks aan matige wedstrijden aan het begin van het huidige seizoen te overleven en nu is het dus aan Rose om het tij te keren. Aan de 45-jarige Duitser de taak om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen na de ruime nederlaag tegen Shakhtar. Komend weekend wacht de eerste test: een thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund.

Es ist offiziell! Marco #Rose wird neuer Cheftrainer von #RBLeipzig und erhält einen Zweijahresvertrag bis Juni 2024. Der 45-Jährige tritt damit die Nachfolge von Domenico #Tedesco an. — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 8, 2022

Rose kan bogen op de nodige ervaring en zijn eerste wedstrijd tegen Dortmund is meteen een pikante, aangezien hij daar tot mei van dit jaar werkzaam was. De oefenmeester was verder ook actief als coach bij Lokomotive Leipzig, Red Bull Salzburg en Borussia Mönchengladbach. Hij zegt tegen de officiële kanalen van die Roten Bullen dat hij uitkijkt naar de uitdaging. "Ik ken deze stad, de club en de kwaliteiten van de selectie. Alles is hier geweldig geregeld, alles wat nodig is is aanwezig."

"Ik wil zo snel mogelijk met de spelers aan de slag", gaat Rose verder. "We willen met veel energie en power de negatieve sfeer doen omkeren en snel goede resultaten neerzetten. Dat moet de eerste doelstelling zijn. We gaan het als team doen en de kern is om samen succesvol te worden." Dat kan de Duitse club goed gebruiken, want momenteel staat Leipzig op de elfde plaats in de Bundesliga en heeft het goede resultaten in de Champions League nodig om nog een kans te maken op een plekje bij de laatste zestien.