Vermoedelijke opstelling Feyenoord: fysieke ongemakken zijn verholpen

Donderdag, 8 september 2022 om 11:54 • Guy Habets • Laatste update: 12:02

Marcus Pedersen staat naar alle waarschijnlijkheid donderdagavond als vervanger van Lutsharel Geertruida aan de aftrap bij Feyenoord voor het Europa League-treffen met Lazio. De Noorse rechtsback kan op zijn eigen positie uitkomen, omdat Geertruida voorlopig geveld is door de ziekte van Pfeiffer.

Na de uitbeurt in Deventer van afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles (3-4 zege) waren er de nodige pijntjes en klachten. Pedersen werd in de rust al gewisseld met een lichte blessure, terwijl Dávid Hancko en Danilo in de tweede helft met pijnlijke gezichten naar de kant strompelden. RTV Rijnmond weet echter zeker dat al die spelers 'gewoon' in actie kunnen komen tegen Lazio. Alleen Geertruida is niet van de partij, aangezien hij de ziekte van Pfeiffer heeft opgelopen en de komende weken buitenspel zal staan.

Pedersen wordt door trainer Arne Slot waarschijnlijk als Geertruida's vervanger op rechtsback opgesteld, terwijl Rijnmond ook verwacht dat Quilindschy Hartman het weer als linkervleugelverdediger mag proberen. Afgelopen weekend maakte nieuweling Fredrik Bjørkan op de Adelaarshorst nog zijn opwachting op die positie. Hij liet geen onuitwisbare indruk achter.

Het centrale duo wordt gevormd door Gernot Trauner en Dávid Hancko en op het middenveld kiest Slot voor zijn vaste formatie. Dat betekent dat Quinten Timber en Orkun Kökçü in de controle zullen spelen en dat Sebastian Szymanski de aanvallende impulsen vanaf het middenveld moet verzorgen. Patrik Wålemark, Danilo en Javairô Dilrosun staan voorin geposteerd om voor de doelpunten te gaan zorgen. Justin Bijlow staat uiteraard onder de Rotterdamse lat.

De vermoedelijke opstelling van Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman; Kökçü, Timber, Szymanski; Wålemark, Danilo, Dilrosun.