Vermoedelijke opstelling PSV: Van Nistelrooij verrast met invulling spitspositie

Donderdag, 8 september 2022 om 11:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:20

Ruud van Nistelrooij lijkt enkele wijzigingen door te voeren bij PSV na de nederlaag van afgelopen zaterdag tegen FC Twente (2-1). De trainer gaat donderdagavond in het Europa League-duel met FK Bodø/Glimt starten met Guus Til als spits, zo verwacht Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad en het Algemeen Dagblad. Het duel vangt om 18.45 uur aan in het Philips Stadion.

PSV leed zaterdag op bezoek bij FC Twente zijn eerste competitienederlaag van het seizoen. Het was een volgende domper nadat de Eindhovenaren in de play-offs van de Champions League werden uitgeschakeld door het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst. Elfrink verwacht dat Van Nistelrooij in zijn achterhoede één wijziging doorvoert. Walter Benítez verdedigt het doel, terwijl André Ramalho zijn basisplaats kwijtraakt aan Philipp Mwene. De Braziliaan maakte de afgelopen wedstrijd geen sterke indruk in de verdediging van PSV. Het centrum wordt in dit geval gevormd door Jordan Teze en Armando Obispo, terwijl Philipp Max als linksback de defensie van PSV completeert.

Van Nistelrooij kiest kort voor de verdediging voor de controleurs Ibrahim Sangaré en Joey Veerman, die na het beslissende duel met Rangers nog openlijk zijn onvrede uitsprak over het gegeven dat hij door zijn trainer als nummer 10 werd geposteerd. Veerman speelde de afgelopen Eredivisie-duels weer in een controlerende rol en maakte vooral tegen Excelsior (1-6 winst) en FC Volendam (7-1 winst) op zijn vertrouwde positie een goede indruk. Xavi Simons kan zich tegen Bodø/Glimt volgens Elfrink opmaken voor een basisplaats als nummer 10.

“Verwacht wordt dat Guus Til de honneurs in de spits waarneemt”, schrijft Elfrink verder. Van Nistelrooij is nog altijd zoekende nu Luuk de Jong voorlopig nog aan de kant staat met een blessure. De spitspositie werd de afgelopen duels ook ingevuld door Simons en Saibari, die tegen de Noren waarschijnlijk als rechtsbuiten gaat starten. Johan Bakayoko moet in dat geval genoegen nemen met een plek op de bank. Gakpo begint tot slot zoals vertrouwd vanaf de linkervleugel.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Simons, Veerman; Saibari, Til, Gakpo.