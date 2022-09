Vitesse kan na maanden van onzekerheid een nieuwe eigenaar presenteren

Donderdag, 8 september 2022 om 11:02 • Guy Habets

Vitesse heeft een nieuwe eigenaar. De Arnhemse club heeft bekendgemaakt dat de Commen Group de aandelen heeft overgenomen en een financiële garantstelling afgeeft voor tenminste vijf seizoenen. Dat betekent dat de Rus Valeriy Oyf nu officieel grootaandeelhouder af is bij Vitesse. De overname moet wel nog goedgekeurd worden door de KNVB.

De Common Group is een investeringsmaatschappij van de Amerikaan Coley Parry, die ook aandelen heeft bij het Engelse Leyton Orient en bij Patro Eisden Maasmechelen uit België. De financiële garanstelling die de Amerikanen geven, zorgt ervoor dat de jaarlijkse tekorten voor de komende vijf jaar ruimschoots worden afgedekt en dat beoogde investeringen gefinancierd kunnen worden. Het zal vanwege de benodigde goedkeuring van de KNVB nog even duren voordat de overname definitief is, maar Vitesse zegt nu wel 'verder te kunnen'.

Algemeen directeur Pascal van Wijk spreekt op de clubsite zijn tevredenheid uit over de overname. "Het is een belangrijke dag voor Vitesse en iedereen die de club een warm hart toedraagt. Maandenlang hebben we achter de schermen keihard gewerkt om het overnametraject tot het best mogelijke einde te brengen. We zijn ervan overtuigd dat de Common Group de juiste partij is voor Vitesse en presenteren de nieuwe grootaandeelhouder dan ook met enthousiasme, trots en vertrouwen."

Parry, die namens de Common Group zitting zal nemen in de Raad van Commissarissen van Vitesse, voorziet alvast een mooie toekomst. "Wij beginnen met ontzettend veel enthousiasme en vertrouwen aan dit nieuwe hoofdstuk van de club. Vitesse heeft een traditie en historie van meer dan 130 jaar, waar het met recht trots op kan zijn. Maar wij geloven ook in de toekomst van Vitesse en gaan er met de club alles aan doen om de stijgende lijn van de afgelopen jaren door te trekken. Wij hebben we nu al ontzettend veel waardering voor de supporters en sponsoren en kijken ernaar uit om iedereen binnenkort te ontmoeten in het stadion."