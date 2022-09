FC Groningen zet Cyril Ngonge (22) per direct uit de selectie

Donderdag, 8 september 2022 om 10:49 • Guy Habets

Cyril Ngonge maakt geen onderdeel meer uit van de eerste selectie van FC Groningen. De 22-jarige aanvaller is door de club teruggezet naar het Onder 21-elftal. De technische staf, onder leiding van trainer Frank Wormuth, stelt dat Ngonge 'niet binnen de gestelde normen' voldoet en hoopt dat hij snel tot inkeer komt.

Groningen doet niet uit de doeken waarom Ngonge niet meer binnen de 'gestelde normen' functioneert. "Wij hebben op dit moment de nodige uitdagingen en één daarvan is het groepsproces", zegt Wormuth op de clubsite. "Wij hebben met elkaar een norm gesteld, waaraan iedereen moet voldoen. Dan hebben we het over discipline, omgangsvormen, houding en gedrag. Binnen en buiten het veld. Wij hebben doelen gesteld en om die te bereiken, moet iedereen aan de gestelde norm voldoen. Cyril past op dit moment niet binnen die gestelde norm."

Het is niet duidelijk wanneer de Belgische aanvaller weer terug kan keren bij de groep. Dat hangt volgens Groningen van de speler zelf af. "Dit is jammer, want hij heeft kwaliteiten die wij als team heel goed kunnen gebruiken. Wanneer hij terugkeert, ligt voor een belangrijk deel aan Cyril zelf. Wij laten hem niet vallen. Wij willen hem helpen. Maar op dit moment is deze maatregel noodzakelijk. Wij willen rust in en om de ploeg. Het team is belangrijker dan het individu. Wij blijven met Cyril werken om hem weer bij het team te krijgen."

Dit seizoen stond Ngonge in alle vijf de competitiewedstrijden in de basis bij de Trots van het Noorden. Daarin maakte de aanvaller twee doelpunten. Vorig jaar kwam Ngonge nog tot zeven competitietreffers in 31 wedstrijden en kreeg hij uiteindelijk ook de mooiste goal van het seizoen op zijn naam. De fenomenale hakgoal in de thuiswedstrijd tegen AZ (1-0 zege) was fraai genoeg voor die prijs. Eerder kwam de Belg ook uit voor RKC Waalwijk, Jong PSV en Club Brugge. Bij die laatste club werd de 22-jarige linkspoot opgeleid. Ook heeft Ngonge al diverse jeugdinterlands voor België gespeeld.