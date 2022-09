Britse media onder de indruk van Ajax: ‘Droom veranderde in nachtmerrie’

Donderdag, 8 september 2022 om 10:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:31

De Britse media zijn onder de indruk geraakt van Ajax. De Amsterdammers veegden woensdagavond in de Champions League de vloer aan met Rangers FC. Ajax won na een indrukwekkende eerste helft uiteindelijk met 4-0 van de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.

"De droom veranderde in een nachtmerrie”, kopt de Schotse tak van de BBC. Precies elf jaar en negen maanden nadat Rangers voor het laatst Champions League-voetbal had gespeeld, liep hun langverwachte terugkeer binnen ruim een kwartier uit op een deceptie. Edson Álvarez opende na zeventien minuten de score, waarna Ajax dankzij treffers van Steven Berghuis en Mohammed Kudus met een 3-0 ruststand de kleedkamers kon opzoeken. “Deze selectie van Ajax, die verzwakt zou zijn na het vertrek van trainer Erik ten Hag en enkele basisspelers, steelde van begin tot het einde van de wedstrijd de show tegen de Europa League-finalist van vorig seizoen.”

A"jax is een ploeg boordevol kwaliteit, maar de kloof in klasse die aan het licht kwam, was bij vlagen beangstigend”, zo concludeert de Daily Mail. “Ajax maakte van de eerste helft een soort optocht. Ze creëerden ogenschijnlijk moeiteloos kans na kans. Het leek alsof de eindstand kon worden, wat de Amsterdammers zelf voor ogen hadden. The Herald stelt de positie van Van Bronckhorst hardop ter discussie. “Het valt nog te bezien of hij de man zal zijn om de volgende stappen te zetten. Gesprekken in de bestuurskamer van Ibrox zullen zijn lot bepalen, maar de besluitvormers moeten ook zelf in de spiegel kijken en zich afvragen of zij de juiste mannen zijn om Rangers te leiden.”

The Daily Record zag dat Rangers een harde dosis Champions League-werkelijkheid kreeg voorgeschoteld toen een meedogenloos Ajax hun rentree in de Champions League verpeste. “Een paar opportunistische uitstapjes over de middenlijn daargelaten, was Rangers op schaduwen aan het jagen. Het positiespel van Ajax liet de blauwe hoofden tollen.” Scottish Daily Express schrijft dat Rangers na het pak slaag tegen Celtic (4-0 verlies) van afgelopen zaterdag uit elkaar werd gereten door Ajax. “Rangers leed tegen een genadeloos Ajax een tweede 4-0 nederlaag op rij. De Nederlandse kampioen staat mijlenver van Rangers, dat compleet onder de voet werd gelopen. Het was geen gewone kloof, maar een almachtige kloof.”